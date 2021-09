El alto precio del oxígeno, un lastre en Tizimín

TIZIMÍN.— A la situación crítica por falta de camas para recibir a pacientes de Covid-19 en el principal hospital público del municipio, el San Carlos, se suma el alto precio del oxígeno medicinal tanto para el nosocomio como para particulares.

Ayer publicamos que el área Covid del San Carlos estaba sin disponibilidad de camas para más pacientes, la información fue confirmada de manera oficial tras la actualización del sistema de información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) donde al día de hoy la tabla muestra que están al 100% en camas y al 20% de camas con ventilador.

En el nosocomio, cada una de las 12 camas cuenta con su toma de oxígeno y aunque hay en resguardo ventiladores mecánicos adicionales no se podrían utilizar pues no hay más conectores de oxígeno, ni poniendo más camas.

El personal de la clínica señala que se podrían habilitar otras áreas como incluso ya se comienza a correr la voz, pero implicaría poner en aprietos a los servidores de la salud que actualmente están a cargo del área Covid pues con sacrificios se atienden a los ya hospitalizados y para eso se requeriría a más camilleros, enfermeros, médicos y químicos fármaco- biólogos.

Según el personal, esto propiciaría que se descuiden las atenciones de partos, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, accidentados, entre otros, pues casi la mitad de los trabajadores de la salud está en el área Covid y el otro en atención general.

Aunado a la falta de camas con oxígeno en el hospital, se suma la crisis que se podría desencadenar ante un desabasto de oxígeno en el municipio, pues actualmente son contados los que se dedican a la renta y rellenado de los cilindros.

Hay al menos tres establecimientos fijos en Tizimín que ofrecen el servicio solo del oxígeno que va desde los 5 mil hasta los 20 mil por todo el tratamiento que va de acuerdo a la gravedad del paciente.

Algunos rentan el tanque ya sea por día, semana o quincena con precios que están entre los 1,500 hasta los 9 mil solo el equipo, además tienen que pagar el rellenado que oscila entre los 500 hasta los 1,500 pesos.

Las visitas médicas a domicilio también generan gastos, en promedio el costo por cada visita del doctor es de 1,000 pesos , algunos cobran hasta 3 mil con todo el tratamiento Covid.

Lázaro Pérez quien tiene uno de sus establecimientos que ofrece este servicio dice que para estabilizar a un paciente no muy grave tendría que invertir alrededor de 5 mil pesos siendo uno de los más “barateros” en Tizimín, pero si su estado es crítico el gasto se duplica pues es más oxígeno y podría gastar hasta 10 mil pesos siempre y cuando no pase de las 2 semanas, pero hay quienes están en peores condiciones que solicitan el servicio hasta por un mes.

Luis Rodríguez Díaz, quien brinda servicios de paquetería y diligencias, señala que últimamente se ha incrementado la demanda de tizimileños para adquirir tanques de oxígeno pero se han encontrado con que los precios se han duplicado y en ocasiones es tardado el abasto, lo que implica complicaciones en la salud de la gente.

Añade que es sorprendente como la gente ha minimizado sus medidas sanitarias la gente, anda sin cubrebocas o acude a fiestas sin la sana distancia.

En el San Carlos el personal lamenta que los pacientes no valoren que la atención que se les da es gratuita pues el costo en promedio para atender a una persona no muy grave puede costar alrededor de 300 mil, pues es un servicio similar a una clínica particular en Mérida, sin embargo si la situación se complica y se requiere intubar el costo supera los 800 mil pesos.— WENDY UCÁN CHAN