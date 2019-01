El Ayuntamiento de Tinum adeuda $475,000 a CFE 

Llevan tres días sin agua

TINUM.— Unos 15,000 habitantes del municipio no cuentan con el servicio de agua potable debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía de las plantas porque el ayuntamiento le adeuda $475,000.

La alcaldesa Natalia Mis Mex señaló que el jueves intentó abonar $320,000, con el compromiso de pagar el saldo mañana lunes, pero la empresa productiva se negó e interrumpió el servicio en las plantas de agua de Pisté. Anteayer también se quedaron sin agua las comisarías San Francisco, Tohopku, Xcalacop y la cabecera.

En Pisté, Maricela Cemé y Noh manifestó que desde el martes, personal de la CFE bajó las cuchillas de las plantas de bombeo del sistema de agua potable debido a que el Ayuntamiento no pagó en su momento el consumo de energía eléctrica, lo cual afecta a las familias.

En el caso de los hoteles, éstos cuentan con pozos y motores de extracción del agua, pero las familias pasan por serias necesidades.

Maricela Cemé explicó que este tipo de problemas no había ocurrido en años anteriores, pero les llama la atención que el Ayuntamiento no haya pagado el consumo de energía eléctrica de las plantas.

Considerando que en su casa cuenta con un pozo profundo y una bomba, un vecino subió una cisterna de 2,000 litros a su camioneta para vender el vital líquido en la comunidad.

Por cada tinaco que llena cobra $200, incluso si alguna familia decide llenar algunos depósitos en su casa, cobra otros $200, sin embargo, hay familias muy pobres que no pueden pagar.

La primera edil confirmó la deuda de $475,000 con la CFE, la cual no se pudo pagar por falta de recursos.

“Intenté negociar con la CFE para abonar $320,000, con el compromiso de terminar de pagarle mañana lunes, incluso se envió un oficio para que otorguen una prórroga de pago, pero no lo aceptaron”, agregó.

La funcionaria comentó que el jueves se suspendió la energía eléctrica y no el martes como lo afirman los vecinos, pero se adquirieron tres cisternas de 1,200 litros cada una para repartir agua en las casas a fin de apoyar a los usuarios.

Reparten agua

Las autoridades implementaron un operativo emergente, para lo cual se habilitaron seis vehículos, incluso patrullas de la Policía para repartir agua que se envió a las comisarías.

El agua se repartió en las viviendas anteanoche y parte de la madrugada de ayer.

Natalia Mis Mex recordó que cuando asumió el cargo había un adeudo de $1.5 millones a la CFE, correspondiente a los últimos tres meses de la pasada administración, el cual se pagó en cuanto ella llegó a la presidencia municipal, de modo que no entiende el motivo por el que rechazaron negociar el pago. Agregó que en las comisarías de Pisté y Xcalacop, los usuarios pagan por el líquido una cuota de $30 mensual, pero además de que no todos pagan, el dinero se destina a la compra de algunos insumos, “pero no alcanza para gran cosa”.— Juan Antonio Osorio Osorno