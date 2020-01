El Censo excluye hasta a “pescador de medio siglo”

Repudio en dos puertos

Tengo 58 años de edad y desde que tenía 8 años me dedico a la pesca, llevo medio siglo trabajando como pescador, cuento con la documentación para comprobar que vivo de la pesca, en las listas del año pasado me tenían incluido, pero ahora no me incluyeron, expresó ayer jueves Arturo Mendoza Ortiz.

Él es uno de los pescadores de ribera y de barcos que dijeron que harán una protesta en Progreso, tras ver que no están la lista definitiva del Censo Pesquero.

Ayer en la Dirección Municipal de Pesca se publicó el listado definitivo del Censo Pesquero que la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) hizo en Progreso de octubre al 8 de noviembre.

El Censo le servirá para entregar apoyos, como los del Programa de Empleo Temporal (PET) por la Veda de Mero, la cual abarca del 1 de febrero al 31 de marzo.

Muchos pescadores llegaron a la oficina de Pesca para ver si fueron incluidos, pues en diciembre no aparecieron en la lista preliminar.

“Lo que temíamos ocurrió, muchos pescadores no aparecemos en la lista a pesar que acudimos a unas oficinas (del IDEY) ubicadas frente el estadio de Mérida y entregamos toda la documentación que nos pidieron, pero no nos incluyeron y de esa manera no tendremos derecho a los beneficios durante la veda del mero”, indicó Mendoza Ortiz.

José Dolores Chi, de 82 años de edad, igual dijo que toda su vida ha sido pescador.

Tras revisar varias veces la lista, indicó que no puede creer que no lo hayan incluido, pues hasta el año pasado apareció en el listado y cobró el apoyo del PET por la Veda del Mero (el gobierno estatal dio $770 y dos despensas cada quincena).

Los pescadores Víctor Manuel Martín Pool, Francisco Adalberto Cruz Rivero, Gabriel Navarrete Tzuc, Jesús Noh Kin, Rafael Hernández Pérez, José Edilberto Cortez Tun, Rusel Alberto León Pacheco e Írving David León Pacheco, entre otros, señalaron que sus nombres no aparecieron en la lista.

Los inconformes calcularon que unos 400 hombres de mar de Progreso fueron excluidos, a pesar que entregaron toda su documentación en las mesas de registro que se instalaron en el Centro Stella Maris y también en las oficinas del IDEY.

Calcularon que unos 4,000 pescadores de todos los puertos de Yucatán, desde Celestún y hasta El Cuyo, quedaron fuera del Censo y alertaron que habrá problemas durante la veda del mero.

Dijeron que el reordenamiento pesquero solo sirvió para sacar del Censo a pescadores activos y meter a mecánicos, trabajadores de marinas turísticas, carpinteros, electricistas, mujeres que laboran en congeladoras y pescadores foráneos.

Se van de pesca

Afirmaron que la mayoría de los pescadores zarpa hoy y mañana sábado al último viaje de pesca de mero antes de la veda, así que no tienen tiempo de ir a la Sepasy a que les aclare porqué los excluyó del Censo Pesquero.

Anunciaron que al retornar, a fines de este mes, si continúan fuera del Censo se organizarán para protestar y exigir que los incluyan.

Al respecto Roger Gómez Ortegón, director municipal de Pesca, indicó que ayer 60 pescadores le informaron que no están incluidos en el Censo, que va a esperar hoy viernes y el sábado por si hay más y el lunes acudirá a la Sepasy a solicitar que le informen el motivo por el cual no están en la lista oficial.

Señaló que el Ayuntamiento de Progreso gestionará que todos los pescadores activos del municipio ingresen al Censo Pesquero.

En Telchac Puerto, el alcalde Alfredo Marrufo Díaz dijo ayer que casi el 50% de los pescadores del municipio quedaron fuera del Censo Pesquero y definirán qué medidas tomarán para que se les tome en cuenta.

El 26 de diciembre, el edil convocó a un acto de desobediencia, a no aceptar el Censo, “o todos o nadie”, ante las quejas de que el 50% de los pescadores fue rasurado del padrón estatal.

Ahora, tras publicarse la lista definitiva de los pescadores beneficiados con el PET por la Veda del Mero, el concejal señaló que apenas a 60 pescadores más aceptaron como beneficiarios, de los 280 que se tenía al principio.

Indicó que solo 340 pescadores entraron, de los 700 que conforman el padrón.

Pero, agregó, se reunirá con los excluidos para analizar qué harán para que los incluyan.— Gabino Tzec Valle/ Maurico Can Tec

De un vistazo

Quedan fuera 300

En Dzilam de Bravo, pescadores consultados informaron ayer que de los 1,400 hombres de mar de ese municipio registrados en el anterior padrón, 1,100 quedaron en el Censo Pesquero.

Ni mujeres ni empresarios

Quedaron fuera las mujeres y las personas que cuentan con tres o más lanchas y que son considerados como empresarios de la pesca.

Sin quejas

Ante esos resultados, no se registró inconformidad entre los pescadores de Dzilam.

Cinco meses

En Yucatán, el Censo Pesquero se hizo de julio a noviembre. Ayer se publicó en internet.

