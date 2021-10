Es llamado por el Creador

El Covid-19 gana la batalla al P. Alejandro Rubio

PROGRESO.— Una triste noticia corrió ayer domingo entre feligreses católicos de las comisarías de Chelem, Chuburná, Flamboyanes y las colonias Vicente Guerrero y Nueva Yucalpetén, que forman parte de la jurisdicción de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, pues su párroco Alejandro Rubio Romero, falleció víctima de Covid-19.

La Arquidiócesis de Yucatán comunicó al presbiterio que “con profunda pena notificamos que el Pbro. Alejandro Rubio Romero ha sido llamado a la Casa del Padre, en la mañana de este domingo, Día del Señor. El padre Alejandro se ha encontrado ya con el Resucitado. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y comunidades que acompañó”.

La noticia del deceso del padre Alejandro Rubio fue recibida con tristeza en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, del que es párroco desde el 20 de febrero de 2019, desde principios de septiembre, cuando se contagio de Covid-19, dejó de realizar ceremonias eucarísticas.

Hoy lunes en hora por determinar, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, en Chelem, se llevarán al cabo servicios funerarios con las cenizas del extinto párroco.

La ceremonia luctuosa la oficiaría el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega.

En entrevista el 15 de diciembre de 2020 con motivo del 39 aniversario de su ordenación sacerdotal con el hoy finado padre Alejandro Rubio, el sacerdote al referirse al Covid-19 dirigió un mensaje a los feligreses a cuidarse del Covid-19, no exponerse ni exponer a nadie, no llevar ni ir en busca del coronavirus, que lo mejor es quedarse en casa y orar en familia, pues aun no pasa la pandemia del Covid-19, salir de casa resulta peligroso, no hay que ser inconsciente y evitar las reuniones.

El padre Alejandro Rubio nació en Mérida el 15 de marzo de 1953, sus padres fueron Víctor Manuel Rubio García y Camila Romero Serrano, originaria de Guadalajara.

Fue ordenado sacerdote el 14 de diciembre de 1981 en misa celebrada en la S.I. Catedral de Mérida por el entonces arzobispo de Yucatán Manuel Castro Ruiz.

Antes de ingresar al seminario el padre Alejandro Rubio, estudiaba la carrera de Derecho, para ser abogado, pero como todos los días acudía a la iglesia de El Jesús, cerca de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde conoció al padre Jesuita Luis Carlos Flores Mateos y fue determinante para que dejara las leyes e ingresar al seminario.

El 14 de diciembre de este año cumpliría 40 años de ordenación sacerdotal. En la entrevista del 15 de diciembre de 2020 al celebrar 39 años de sacerdocio, recordó que cuando el 20 de febrero de 2019 tomó posesión como párroco dijo que llegaba para pescar fieles, pero que los feligreses lo pescaron a él y que se sentía muy contento de ser párroco de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo.

Por otra parte, Carlos Macedonio León Zapata (a) Charly, quien fue comisario municipal de Chicxulub en el período 2018-2021, y quien también fue candidato a regidor en las elecciones pasadas por el partido Morena, falleció el sábado por la noche luego de larga dolencia.

El deceso del ex comisario municipal ocurrió poco antes de la medianoche del sábado en la casa familiar de su natal Chicxulub Puerto donde se encontraba recluido desde agosto pasado por la dolencia incurable que padecía.

Licenciado en Administración, egresado del Instituto Tecnológico de Mérida, Carlos León, fue conocido como “Charly”, fue conocido comerciante e incursionó en la política y en noviembre de 2018 fue elegido comisario municipal, su gestión concluyó el 31 de agosto pasado, pero por su dolencia, ya se había separado de sus funciones.

El cuerpo fue velado en su casa de Chicxulub, el sepelio se realizó ayer domingo a las 5 de la tarde en el cementerio general de ese puerto.— GABINO TZEC VALLE