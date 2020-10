El Covid-19 no se va a ir, "le gusta estar en todos lados", dice el alcalde de Muna

Al reanudar sus transmisiones por Facebook para regañar a los ciudadanos, el alcalde de Muna, Rubén Carrillo Sosa, advirtió hoy que el coronavirus “no se va a ir, ya vive aquí, pasea en Muna, le gusta estar en todos lados”.

En el video que se publicó casi a las 10:30 de la mañana, Carrillo Sosa recordó que el virus continua en el municipio, en el estado y el mundo.

“Sigue afectado a personas y familias, pero parece que mucha gente ya se olvidó cuantos muertos hemos sumado en Muna, otra vez les pido de favor que no bajen la guardia.

Hay personas solicitando permisos para hacer pachangas, fiestas; por supuesto que no está permitido hacer ningún evento de este tipo" Rubén Carrillo Sosa, alcalde

El gobierno estatal, dijo recordó Carrillo Sosa, dio permiso para la reactivación económica, “no es permiso para realizar fiestas. Hay personas solicitando permisos para hacer pachangas, fiestas; por supuesto que no está permitido hacer ningún evento de este tipo. Mientras no tengamos la vacuna tenemos que seguir cuidándonos y manteniendo las medidas preventivas. El virus sigue en el municipio y está libre”.

“Actualmente seguimos teniendo casos positivos y familias enteras en cuarentena, no permitamos que se sigan perdiendo vidas por irresponsabilidad social, pueden tomar con referencia otros países que por bajar la guardia actualmente están resguardando y cerrando negocios otra vez. En nuestras manos está sacar adelante esta situación.

Desinfección

El primer edil también hizo referencia a las medidas sanitarias, como la desinfección en lugares concurridos como el mercado, espacios religiosos, parques, y calles, entre otras.

“Desafortunadamente vamos a retirar el filtro en el mercado ya que hemos visto que varias personas cortan la cerca, saltan y se burlan del filtro sanitario. Nosotros continuaremos con la desinfección en el lugar para evitar la propagación del virus Covid-19.

Responsabilidad individual

“Les pido responsabilidad ahora de ustedes, individual, al acudir a lugares concurridos, solo así saldremos adelante. Las medidas sanitarias siguen siendo: no hay fiestas, es tu responsabilidad ahora, porque el virus esta en todos lados, no salgas más que por cosas necesarias y los que salgan a trabajar cuídense mucho, mis respetos porque tienen que salir a buscar el pan del día. Cuídense amigos, tener coronavirus es terrible, hay que cuidar a todos los demás.

El virus no se va a ir. En europa está muy fea la cosa y aquí no somos distintos" Rubén Carrillo Sosa

“No hay fiestas, porque de lo contrario, ya vieron en (Ciudad de) México, por órdenes del doctor Gatell probablemente se ordene semáforo rojo, se cierra todo de nuevo y apenas se recuperaban unos centavos, imagínense nada más qué va a pasar. El virus no se va a ir. En europa está muy fea la cosa y aquí no somos distintos.

Programa federal

En su transmisión, Carrillo Sosa también hizo referencia a otros temas, como aclarar la publicación de un medio cuyo nombre no mencionó, acerca de la fecha del programa federal Bienestar, antes Procampo.

Te puede interesar: Muna está intransitable

Otro asunto fue la reparación de calles por la plaga de baches, de lo cual, dijo, el propio gobernador Mauricio Vila Dosal reconoció que muchos municipios tienen el mismo problema “incluso Mérida”. También se refirió a la próxima expoventa por el Dia de Muertos, panes.

"Se pasea en Muna"

En la parte final regresó al coronavirus: “Ya les dijimos, el coronavirus esta acá, ya vive aquí, pasea en Muna, no se va a ir, le gusta estar en todos lados”.