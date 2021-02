''El diablo metió la cola'' en Sisal por un apoyo

Jozuma alega que la confunden con otro plan de casas

Luego que el sábado 6, en Sisal retuvieron dos camionetas como garantía para que el Corporativo Empresarial Jozuma les devuelva $679,000 a 97 vecinos que dijeron que le dieron $7,000 en 2019 como anticipo de casas de un programa de la Comisión Nacional de Vivienda, Magaly López Rosas, directora general de la empresa, replicó que no reciben dinero de los beneficiarios de los programas de la Conavi.

En entrevista en la oficina de la compañía en Mérida, Magaly López dijo que es falso que vecinos de Sisal entregaron dinero a la empresa, y que es improcedente que ésta les devuelva el dinero que exigen.

Declaró que la Conavi, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu), tiene un padrón de Entidades Ejecutoras y Organismos Ejecutores de Obra.

Indicó que las Entidades Ejecutoras, como Hábitat México, son a las que Conavi les asigna el dinero y ellas reciben las aportaciones de los beneficiarios, envían los materiales de construcción y contratan del padrón de “órganos ejecutores de obra”, una empresa, en este caso Jozuma, para que brinde la asistencia técnica, la capacitación, la asesoría y supervisa las obras.

“El programa se promueve en la comunidad (Sisal), se explica a los interesados que por tratarse de una modalidad de auto construcción los beneficiarios reciben asesoría técnica, supervisión, capacitación y material suficiente de manera periódica para levantar sus hogares basados en un plano único (un modelo de vivienda preestablecido de 50 metros cuadrados que incluyen dos recámaras, baño, cocina, sala-comedor)”, agregó.

Para recibir este apoyo, se solicita en Sedatu y Conavi. La persona debe acreditar la posesión legal de un terreno de mínimo 100 metros cuadrados y no debe haber recibido un apoyo de casa.

El beneficiario no aporta dinero, hasta que los materiales se entreguen en el lote de la construcción. Solo entonces hace una aportación de $23,000, en este caso a la referencia bancaria Hábitat México.

Además, la persona debe tener unos $85,000 para pagar la mano de obra, sea el maestro albañil de su confianza o la firma contratista que haga el trabajo, lo importante es que la casa se construya bien, en tiempo y forma.

Magaly López dijo que el problema en Sisal es que de un padrón de 97 interesados, solo 56 fueron aprobados, las restantes 41 solicitudes no calificaron porque son personas que ya recibieron una acción de vivienda, hecho que inconformó a muchos.

Indicó que además, entre la gente de Sisal hay confusión sobre el programa; al parecer antes que llegara al puerto esta propuesta, Fundación Vamos Contigo, A.C. presentó un esquema similar de vivienda, en el cual se pedía $7,000 y a cambio los beneficiarios recibirían materiales de construcción por unos $70,000.

El problema ahora es que muchos de aquellos que aportaron estos $7,000 creen que son beneficiarios del programa de Hábitat México, cuando no tienen nada que ver.

“Yo entiendo que la gente esté molesta porque la han vivido engañando y defraudando personas que llegan y le ofrecen acciones de vivienda por cantidades de 5, 7 o 15,000 pesos y al final terminan perdiendo porque los promotores se desaparecen y no les cumplen.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Fundación Vamos Contigo A.C.

“A nosotros nos contrató Hábitat de México para supervisar las obras , brindar la asesoría técnica y la capacitación”, insistió.

“No está en nuestras atribuciones recibir pago alguno de los beneficiarios. Quien diga lo contrario le pido que muestre algún recibo expedido por Jozuma.

“El enredo está en una maestra, Soemy Ceballos, de la comunidad de Sisal, quien era la encargada de recibir las aportaciones de $7,000 y las entregaba al operador Jeremías López, pero el programa de Fundación Vamos Contigo, A.C., no tiene nada que ver con Hábitat México ni con Jozuma.

“Ahora que el proceso de Hábitat México está por iniciar para 56 beneficiarios, los que no recibieron nada creen que fueron defraudados y que Jozuma tiene su dinero.

“El diablo metió la cola; cuando hay intereses políticos todo se enturbia y se vuelve un problema, ahora resulta también que de los 56 beneficiados por lo menos 40 ya no quieren seguir el proceso y están a punto de cancelar su solicitud. Para eso es necesario que lo expresen a través de un documento que existe para tal efecto, lo cual también causó controversia entre los pobladores. Alguien les hace creer a los beneficiarios que ‘como esto no te lo estoy dando yo, no lo aceptes’, y eso es muy grave porque, como quiera que sea, la situación actual no está para sujetarse intereses políticos, después de todo el recurso ahí está, todo autorizado, ya se hizo administrativamente todo, y si te vas a hacer de una casa digna por menos de $110,000, uno ve el modo de cómo conseguir el dinero, eso es parte de la asesoría que puede darle Jozuma”, declaró la entrevistada.

“Nosotros como empresa no podemos devolver nada, porque no recibimos nada, nosotros no manejamos dinero; por prudencia, por sensatez y ante lo caldeado de los ánimos de la gente que no está entendiendo razones, fue que decidimos dejar los vehículos bajo el reguardo del comisariado, pero tenemos que sentarnos a hablar y dejar las cosas en claro, estamos en la mejor disposición de hablar porque esto como empresa nos está afectando enormemente, nos hace ver exactamente como no somos y yo no puedo permitir que se ensucie el buen nombre de Jozuma”, indicó.— Emanuel Rincón Becerra