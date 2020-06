El Diario es “medio de consulta diaria”

Hechos históricos o trágicos, en 95 años de servicios

IZAMAL.— La alcaldesa de Tekantó, Liliana Araujo Laja, considera que “Diario de Yucatán es un medio de obligada consulta cotidiana, tanto para los ciudadanos como para los actores públicos, políticos y sociales del estado y el país.

“El Diario de Yucatán despliega una amplia oferta informativa sobre todos los estratos sociales y nos acerca los temas de interés no solo mediante la edición impresa sino también a través de la edición digital y las redes sociales”, señala la edil.

“¡Feliz aniversario 95 y que Diario de Yucatán nos acompañe hoy y durante las próximas generaciones!”, expresa la primera regidora.

En los archivos del Diario, fundado el 31 de mayo de 1925, se encuentran hechos históricos, como la visita del hoy extinto santo papa Juan Pablo II a Izamal.

“El 11 de agosto de 1993 ocurre el acontecimiento religioso más importante en la historia de Yucatán: Juan Pablo II comienza una visita de 24 horas, que aviva la llama de la fe entre los habitantes de la región. ‘Vengo como peregrino de amor’, expresa el Vicario de Cristo a su llegada, en una frase que cruza las ocho columnas de la edición extra que lanza el Diario en la tarde de ese día. Los puntos más importantes de la gira papal son la ceremonia que encabeza en el Santuario Mariano y Convento de Izamal y la misa en Xoclán” publicó El Periódico de la Vida Peninsular en el suplemento de su aniversario 87, en 2012.

En las páginas del Diario igual se pueden consultar hechos que marcaron para siempre a familias de esta región, como el desplome de la “rueda de la fortuna” ocurrido en el parque principal de Buctzotz, en la feria de la Virgen de la Concepción, el 24 de enero de 1999, con saldo de 11 lesionados de gravedad.

“Según testigos, la estructura metálica no cayó de golpe, sino que primero se doblaron y rompieron algunas piezas, lo que permitió que varios de los ocupantes del aparato lograran bajarse antes de que se desplomara” publicó el Diario.

O el homicidio de una niña de 5 años agredida en su propia casa en Izamal el 13 de mayo de 2012. Cuatro años después, los dos homicidas fueron sentenciados a 35 y 15 años de prisión.

El Diario en su momento también dio a conocer las agresiones verbales y físicas que sus corresponsales sufrieron con motivo de su labor periodística en la zona.

En estos tiempos de pandemia, el Diario sigue llevando los hechos relevantes de los municipios ycuatecos hasta los hogares.— J.C.P.K.

Ronda de opiniones Con motivo de los 95 años del Diario, alcaldes opinan qué significa para él o ella el Diario y qué les puede decir a los jóvenes del periódico impreso.

Alejandro Duarte Caamal

Sudzal

Es un medio de referencia nacional, peninsular y estatal, no hay visitante que no pregunte por el Diario de Yucatán cuando viene al Estado. Es un medio de comunicación que se ha ganado un prestigio. Considero que es una referencia de noticias porque las presenta de manera sencilla y, al mismo tiempo, con algo que es difícil de conseguir: la credibilidad; eso es la base del Diario de Yucatán, porque tiene el concepto bien definido de dar la noticia con veracidad, credibilidad y criterio de una buena prensa escrita y confiable. A los jóvenes, pues que se interesen más en la lectura de la prensa escrita; en la red social no todas las noticias son reales o verdaderas, el 80% son falsas. A los que laboran y colaboran en el Diario de Yucatán, muchas felicidades en este aniversario 95 de su fundación.

José Wílbert González Escalante

Temax

Bueno, es un referente de noticias muy importante tanto a nivel nacional como peninsular y localmente. Yo aprendí con el Diario de Yucatán porque mis padres lo traían a la casa desde que comenzó a llegar a Temax, hace 45 años; además que es un periódico apegado a la veracidad, nada amarillista. A los jóvenes los exhorto a que no se pierdan la lectura de los medios impresos, a estar más pendientes de estos medios que traen información, no se necesita de energía eléctrica para leerlo, a diferencia de las redes sociales además son más creíbles las notas escritas o impresas. Por último, felicito al Diario de Yucatán con motivo de sus 95 años de fundación, por servir a la sociedad yucateca y, en particular, a los temaxeños. ¡Enhorabuena! y que sigan muchos más años de información.

Ruby Alejandrina Sosa Pérez

Bokobá

Es una referencia ya, con historia en veracidad de información, a nivel nacional, peninsular y local. Es el periódico más antiguo e importante en esta zona del país. Considero que es de los más leídos, en sus ediciones impresa y digital, gracias a su verticalidad y profesionalismo para informar. Es un medio que soportó los embates y la destrucción de su edificio y su equipo en épocas duras a manos del oficialismo, es un medio de comunicación que goza de respeto y tradición en Yucatán. A los jóvenes los invito a que se interesen más en la lectura de los periódicos. Mi felicitación por estos 95 años cumpliendo en informar de manera veraz y de manera independiente del gobierno que esté. Siempre el Diario será confiable. ¡Felicitaciones y larga vida e independencia de este medio de comunicación!

Liliana Guadalupe Araujo Lara

Tekantó

Diario de Yucatán se ha distinguido en sus 95 años por brindar de manera oportuna y objetiva información de lo que acontece en los ámbitos municipal, estatal y nacional. Indudablemente, posee y lega imborrables testimonios históricos de la evolución de nuestra sociedad hasta hoy. Diario de Yucatán es un auténtico termómetro social que retrata de forma cotidiana las realidades de los municipios, del Estado y del país. Da voz a los olvidados, hace eco del entusiasmo de los jóvenes por superarse y alienta a los sectores productivos del país. Ahora, en medio de la pandemia que amenaza la salud y vida del ser humano y afecta gravemente la economía de nuestro Estado, país y del mundo, la información que nos brinda el Diario es valiosísima y de gran utilidad social.