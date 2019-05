El distintivo Blue Flag cuesta $150,000

En noviembre o enero certifican a playas de Progreso

PROGRESO.— Ayer jueves se inició la evaluación para que esta ciudad tenga dos playas Blue Flag (Bandera Azul): los malecones tradicional e internacional.

De cumplir los requisitos, serán las primeras playas Blue Flag de Yucatán.

En el playón poniente incluso se construirá una capilla para ofrecer el servicio de boda en la playa.

En www.blueflagmexico.org se informa que el distintivo Blue Flag se otorga a playas y marinas del país que cumplen 36 criterios divididos en cuatro rubros: Información y Educación Ambiental, Calidad del Agua, Gestión Ambiental, y Seguridad y Servicios.

Hasta ahora tienen esa certificación —que se renueva cada año— 21 sitios de Baja California Sur (dos en La Paz y 19 en Los Cabos), siete de Guerrero (cinco en Acapulco y dos en Zihuatanejo), ocho de Jalisco (todos en Puerto Vallarta), tres de Nayarit (dos en Bahía de Banderas y uno en Santa María del Oro); tres en Oaxaca (todos en Santa María Huatulco) y 13 de Quintana Roo (uno en Bacalar, siete en Benito Juárez, uno en Isla Mujeres y cuatro en Solidaridad-Playa del Carmen).

Fundada hace 38 años

Blue Flag es uno de los programas de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), la cual opera desde 1981, tiene su sede en Dinamarca, presencia en más de 73 países y en 2017 eligió a FEE México para operar los cinco programas internacionales Blue Flag, Green Key (Llave Verde), Eco-Schools (Escuelas Ecológicas), Learning about Forests (LEAF, Aprendiendo sobre los Bosques) y Young Reporters for the Environment (YRE, Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente) en el país.

Ayer, de 10 a 11 de la mañana, Joaquín Díaz Ríos, director de FEE México, recorrió los dos malecones, acompañado del alcalde Julián Zacarías Curi, Karim Dib López y Ali Yamil Dib Muñoz, directores de Servicios Públicos Municipales, y de Catastro y Zona Federal, respectivamente.

Primero recorrieron 500 metros desde el asta bandera monumental ubicado al final del malecón tradicional.

Después caminaron otro medio kilómetro en el playón poniente, ubicado en el malecón internacional.

Se informó que el proceso de certificación dura entre seis y ocho meses.

FEE México cobra $150,000 por la supervisión y revisión de que se cumplan con todos los requisitos.

El Ayuntamiento es quien solicitó el distintivo e invierte en los trabajos que se requieren para lograrlo.

Zacarías Curi y Díaz Ríos indicaron que para recibir el título Blue Flag, las dos zonas de 500 metros de playa deben mantenerse limpias, retirar los mobiliarios después de la jornada de atención de turistas, tener baños, regaderas, zona peatonal y rampa de acceso para gente con discapacidad, iluminación, boyas delimitadoras del área de bañistas y otros servicios.

El Ayuntamiento hará las mejoras en el oriente del malecón tradicional, donde la certificación de Blue Flag, se dijo, será un detonante para los restaurantes y demás negocios de ahí.

El alcalde informó que en los 500 metros del playón poniente —donde ya se reforesta y se repara el alumbrado público— se construirá una capilla, pues hay turistas que llegan al puerto y desean casarse en la playa.

La huella ambiental

Díaz Ríos dijo que Blue Flag es un distintivo internacional que se otorga al manejo ambientalmente responsable de una playa, para detonar la responsabilidad ciudadana del uso de la playa, que seamos conscientes de la huella ambiental que vamos a dejar y del impacto negativo que dejamos cuando no somos responsables ni conscientes del uso de la costa.— G.T.V./ Flor de Lourdes Estrella Santana

En busca de distintivo internacional

Joaquín Díaz Ríos, director de Fundación para la Educación Ambiental (FEE) México, dijo ayer lo siguiente:

Publicidad mundial

“Lo que se busca es que Blue Flag sea una herramienta para detonar una proyección nacional e internacional (de Progreso)”.

Por lo menos dos

“Para que el turista sepa que llega a un destino que al menos tiene dos playas que tienen el distintivo Blue Flag, (lo que significa que cuentan con un monitoreo de la calidad del agua, de que al entrar al mar (la posible contaminación) está dentro de los parámetros nacionales, que es una playa que tiene servicios, y que el mar donde se nade es seguro”.

Seguridad y servicios

“Que se respete la playa y no tenga impacto negativo, la infraestructura sea segura y servicios para los discapacitados, silla anfibia para el mar, señalización”.

Hay condiciones

“Las playas del puerto reúnen las condiciones para que tenga la Blue Flag”, concluyó.

Requisito obligatorio

En cada playa debe haber un quiosco donde ondeará la bandera azul y el turista podrá leer la vigencia de la distinción, el horario de servicios y otros datos.