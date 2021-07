El ejido de Kimbilá y vecinos forman su Junta de Pobladores

KIMBILÁ, Izamal.— Poco más de 100 vecinos asistieron a la reunión de ayer domingo a las 11 a.m. en los corredores del comisariado municipal, en la que se constituyó la Junta de Pobladores, órgano formado por ejidatarios y avecindados de un núcleo de población para participar en la toma de decisiones para el desarrollo económico y social de una comunidad.

Así, la Junta representará a los 4,130 habitantes (2,068 mujeres y 2,062, varones) que, según el Censo de 2020, tiene esta comisaría.

La Junta de Pobladores es auspiciada por el International Work Group for Indigenous Affairs (Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, Iwgia por sus siglas en inglés), que en www.iwgia.org se define como “una organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas”.

“Desde 1968, Iwgia ha cooperado con organizaciones indígenas e instituciones internacionales para promover el reconocimiento y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas”, agrega.

Según habitantes presentes, la Junta de Pobladores tendrá voz y voto para tomar decisiones sobre asuntos importantes para la comisaría, como el Tren Maya, que pasará y tendrá una estación en terrenos del ejido local.

Forman la Junta de Pobladores Filogonio May Pat, presidente; Anahí Guadalupe May May, secretaria; Juan Daniel Mex May, tesorero, y Noemí Uitz Itzá, contralora de vigilancia.

Sus suplentes son, en el mismo orden, Ezer Roboam May May, Martha Elena May May y Ilse Ruth May Oxté. Aún no se elige quién suplirá a la contralora.

La abogada y antropóloga Elisa Cruz Rueda asesoró a los vecinos sobre la Junta de Pobladores.— J.C.P.K.