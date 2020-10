El ganado, sin alimento

Problema doble para quien es también apicultor

TIXCANCAL, comisaría de Tizimín.— Uno de los principales problemas al que se enfrentan los productores en la actualidad es la falta de alimento para sus animales, pues todo el maíz que ya estaba espigando se perdió con la llegada de los fenómenos meteorológicos.

El pasto y las hectáreas de maíz sembrados no solo están entre agua, sino que sus plantaciones fueron destruidas.

El pequeño productor que a la vez es apicultor se enfrenta muchas veces a una doble problemática, pues busca la manera de recuperar a sus abejas ya que con los recientes huracanes las colmenas se perdieron.

Lo peor del caso es que los productores de las comisarias muchas veces no tienen acceso a la información para solicitar apoyo a las dependencias gubernamentales o por ignorancia no saben a dónde recurrir.

Esteban Abraham Macari, presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) dice que actualmente la situación para el sector ganadero sigue igual, no empeoró pero tampoco ha mejorado.

Según dice, aún quedan ranchos donde el ganadero todavía no ha podido ingresar a ver a sus animales ni a sacarlos para resguardarlos en un lugar seguro.

Los reportes por la muerte de animales siguen, pues todavía el miércoles llegó un productor y dijo que se le murieron cuatro becerros, y lo más triste es que por ignorancia no sabía a donde acudir, pues no tenía conocimiento del fondo de aseguramiento que existe para desastres como este.

Lamentó que haya gente a quien no le llega la información adecuada para reportar los daños en sus ranchos cuando el trámite es sencillo, pues únicamente tienen que acudir a su asociación ganadera y reportar las afectaciones que tuvo.

Los técnicos, dijo, ya están evaluando daños y ya visitaron unidades de producción en Valladolid, Chemax, Temozón y Calotmul; en la zona de la costa vinieron, pero no pudieron acceder por lo que le dieron tiempo mientras baja el agua y por lo tanto se tuvo que solicitar por parte de la Ugroy una ampliación del tiempo para continuar con la visita a los ranchos.

El líder ganadero dijo que por fortuna este último huracán, “Zeta”, no trajo agua fue solo vientos y por lo tanto los daños son mínimos; sin embargo, como no hay alimento en los potreros y el maíz se perdió se sigue entregando alimento para ganado.

A la fecha, añadió, ya llevan 100 toneladas entregadas de pollinaza de manera gratuita para beneficiar a cerca de 400 productores.

Explica que cada productor se ahorra entre 1,500 a 2,000 pesos en adquirir una tonelada del alimento pues no es solo comprarla, sino muchas veces tienen que pagar el flete.

Por su parte, productores como Andrés Ku Ku, dijo que las 2 hectáreas de maíz que sembró se perdieron y el dinero invertido se fue a la basura.

Sus 30 animales hoy carecen de alimento y lo peor es que de sus 40 colmenas de abejas hoy solo le quedan 10 pues el resto lo perdió.

Añade que en su comisaría ya manifestaron los daños, pero no saben cuándo les darán la ayuda pues lo que urge ahora es el azúcar para recuperar a sus abejas.

Aurelio Caamal Nahuat es otro productor de Dzonot Mezo, quien indica que perdió todas sus 50, las cajas las logró rescatar, pero no tienen alimento que es lo más urgente. Incluso dice que no supo a tiempo que estaban reportando daños en la comisaría y no pudo hacer la solicitud.

El hombre ahora no sabe a dónde acudir y en su comunidad dijo que hay unos 17 apicultores más que están en la misma situación.

Ayer en Tixcancal, la Ugroy entregó un total de 15 toneladas de pollinaza, pero antes Esteban Abraham pidió a los productores compartir el apoyo con los que atraviesen circunstancias más difíciles.— WENDY UCÁN CHAN