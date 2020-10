El huracán arrasa sus cultivos

Horticultores de Ixil piden ayuda al gobierno estatal

IXIL.— Poco más de 250 horticultores tienen sus cultivos bajo el agua a causa de las lluvias que el huracán “Delta” dejó a su paso por este municipio, denunció el presidente de los horticultores, José Julián Tec Ek.

El representante de los productores hizo un llamado urgente al gobierno de Yucatán para que los tome en cuenta en los apoyos que se necesitan para salir delante de esta situación.

Aseveró que se necesita apoyo económico para volver a comprar semillas de los cultivos que trabajan porque en otras ocasiones les dieron las semillas, no germinaron al parecer no estaban certificadas, se perdió el trabajo y esfuerzo al no tener el resultado esperado.

“Son cerca de 200 campesinos que son los afectados; en realidad son 36 agricultores, pero ellos les dan empleo a las restantes personas, y con esta pérdida ambos se quedaron sin un ingreso”, destacó.

“Son poco más de 100 hectáreas de hortalizas como el cilantro, rábano, lechuga, ruda, yerbabuena, epazote y otros cultivos, que se perdieron con las inundaciones”, agregó.

Señaló que cada uno de los productores perdió poco más de 80,000 pesos que invirtieron en sus cultivos.

Ahora, dijo, necesitan recuperar su capital de trabajo para continuar en esta actividad.— Mauricio Can Tec