El IMSS sigue vacunando contra Covid-19 a su personal en Yucatán

De manera ordenada y con apego a los protocolos establecidos continúa la primera etapa de vacunación contra Covid-19 a trabajadores del IMSS en Yucatán, informó el instituto.

En un comunicado, señaló que el objetivo del IMSS es inmunizar al personal de salud de todo el país que brinda directamente atención a pacientes con el nuevo coronavirus.

Hoy jueves la aplicación de dosis continuó en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez” y No. 12 “Benito Juárez García”, así como en los Hospitales Rurales de IMSS-Bienestar No. 39 en Oxkutzcab, No. 59 Acanceh, No. 62 en Izamal y No. 63 en Maxcanú.

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), ayer arrancó la vacunación y se espera que mañana viernes culminé esta primera fase.

El proceso de aplicación de las dosis contra Covid-19 se desarrolla con personal e insumos completos.

