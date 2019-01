El INAH clausura otra obra cerca del vestigio maya 

Hotel junto a Kinich Kakmó

IZAMAL.— A un año que por órdenes del INAH se derribó un edificio de cuartos que desde 2013 se construyó al pie del vestigio maya Kinich Kakmó en la calle 28 con 27, ahora se levanta un “hotel gigante” que “sería el más grande de Izamal” en un lote ubicado a espaldas de esa estructura prehispánica.

En un recorrido se observó que la construcción en proceso colinda con tres calles: 28 entre 21 y 23, 26-B entre 21 y 23, y 23 entre 26-B y 28 del centro de esta ciudad.

De hecho, en el muro del predio que da a la calle 23 entre 26-B y 28, a espaldas de Kinich Kakmó, hay un sello de obra clausurada temporalmente por el INAH.

Se averiguó que esa sanción se debe a que durante la construcción se destruyeron varios montículos que serían vestigios arqueológicos.

También se averiguó que el INAH otorgó un permiso para una construcción de dos pisos, pero se observa que tendría más niveles.

En Palacio Municipal se solicitó una entrevista con el director de Obras Públicas, Pablo Oswaldo Castro Rosado, para averiguar quién es el dueño del predio y qué obra autorizó el Ayuntamiento en el mencionado terreno.

Sin embargo, se indicó que el funcionario no estaba en Palacio y que supervisaba una obra a la salida de la ciudad hacia Mérida.

Vecinos consultados no supieron decir quiénes son los dueños del terreno donde se hace la obra.

Algunos señalaron que no es común este tipo de obra en esta ciudad y otros declinaron opinar.

“No sabemos de quién es (el lote), pero hay mucho dinero de por medio. Algunos dicen que la familia que lo compró hace muchos años se fue a Quintana Roo, pero no creo que tuviera tanto dinero para parar un hotel que creo que sería el más grande de Izamal”, expresó un habitante que accedió a hablar sobre la construcción.

“La verdad no quiero opinar de lo de la construcción, no quiero tener problemas con la gente dueña del terreno. Hay mucha duda del origen de la lana, no quiero opinar pero no cualquiera hace un hotel gigante”, dijo otro vecino.

“No sé quién es el dueño del terreno, pero va rápida la construcción. Hay mucha suspicacia de cómo viene el dinero de la obra, aunque no quiere decir que el que trabaja y gana su dinero no tiene derecho a superarse”, indicó otro habitante del rumbo.

La nueva obra recuerda al edificio de cuartos que en junio de 2013 se comenzó a construir en el mismo terreno de la milenaria pirámide maya, en la esquina de las calles 28 y 27.

En esa ocasión, vecinos denunciaron que la obra tapaba el vestigio maya.

Ante las quejas, el 11 de junio el INAH suspendió provisionalmente los trabajos, porque el encargado de la obra no presentó el permiso de la construcción y dijo que el dueño del predio estaba en Ciudad de México.

La presión social propició que el INAH clausure la obra el mismo año de 2013.

Curiosamente, la polémica obra se construyó en el Ayuntamiento 2012-2015, que presidió el priista Fermín Humberto Sosa Lugo, quien ahora gobierna de 2018 a 2021.

Tres años y medio después del inicio de la construcción, ésta fue derruida a principio de enero de 2018 porque, se averiguó, el dueño del predio perdió el juicio ante el INAH.— Megamedia

Kinich Kakmó

Este edificio, cuyo nombre en maya significa “Guacamaya de Fuego con Rostro Solar”, tiene dos títulos arquitectónicos.

El más alto de Yucatán

Con sus más de 35 metros de altura, es el edificio prehispánico más alto de Yucatán. Chichén Itzá, por ejemplo, mide 24 m de alto.

El tercer coloso

Con un volumen de 700,000 metros cúbicos (35 m de alto y 200 m por lado), es el tercer coloso del país. Solo lo superan la Pirámide del Sol (65 m de alto y 225 m por lado), en Teotihuacán, y la Pirámide de Cholula (mide 65 m de alto y 450 m por cada lado), en Puebla.

Fuente: INAH