El kilo de pulpo en la playa: $45

Ribereños no irán hoy a la pulpeada por el bajo precio

PROGRESO.— Hoy jueves, al empezar la temporada de captura de pulpo, termina la larga espera de los ribereños que estuvieron inactivos varios meses, pero, contra lo que ocurrió el año pasado, muchos de ellos no saldrán por el molusco porque están desanimados debido a que les pagarán a $45 el kilo.

Desde hace varias semanas se anticipó que se pagaría entre 60 y 70 pesos el kilo de pulpo.

Pero Enrique Salvador Sánchez Sánchez, nuevo presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en este puerto, declaró el lunes 29 que en la playa se pagaría a $50 el kilo de octópodo a los pescadores.

Ese anuncio de Sánchez Sánchez, también presidente de Exportamar A.C., repercutió negativamente.

Ayer miércoles poco después del mediodía, a unas horas que se inicie la temporada pulpera, José Betancourt “Chepa”, permisionario pesquero de Chicxulub Puerto, informó que recibió un mensaje en el que se le informó que se pagará a $45 el kilo de pulpo, y no entre $60 y $70 como se anunció.

“A ese precio de $45 el kilo, no mando mis lanchas para pescar, no será costeable; no sabemos si hay pulpo ni a qué distancia, en los primeros días los ribereños traen entre 10 y 15 kilos, y así como está el costo de la gasolina, lubricantes y artes de pesca, no saldrá para cubrir los gastos”, detalló “Chepa”.

Añadió que el bajo precio desalienta a los pescadores, así que esperarán unos días para ver cómo están los volúmenes y si mejora el precio; de lo contrario, a mediados de mes se incorporarán a la pesca de pulpo.

En Chuburná, el permisionario Mariano Tzab Sosa señaló que hoy jueves varios grupos de ribereños saldrán a pescar pulpo, pues muchos han estado inactivos varias semanas, otros llevan meses sin trabajar y “pues el pulpo es la pesquería considerada como tabla de salvación de muchas familias”.

Agregó que venderá el pulpo a Carlos Zacarías Curi (hermano del alcalde Julián), lo entregará a una congeladora que tiene en el poniente de esta ciudad y le ofrecieron pagar buen precio, entre 60 y 65 pesos.— G.T.V.