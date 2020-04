El lavatorio, señal del amor a los discípulos

Encomiendan a la virgen de Sotuta la salud de fieles

SOTUTA.— La noche del jueves en la parroquia de San Pedro y San Pablo, se llevó al cabo una misa a puerta cerrada que oficio el párroco Luis Felipe Pool Estrella.

Para la celebración fue bajada la imagen de la Virgen de la Natividad a la que se le encomendó la salud de los sotuteños por la pandemia del Covid-19, que está azotando al mundo, México y Yucatán.

En su homilía, el padre Pool Estrella destaco que en Jueves Santo se renuevan los votos sacerdotales y que cada uno de ellos se compromete a cumplir con su compromiso sacerdotal de llevar la buena la buena nueva a todos los rincones del mundo.

También recordó el pasaje del Nuevo Testamento en dónde Jesús se dispone a lavarle los pies a sus discípulos en señal de este nuevo mandamiento del amor.

“Un mandamiento del amor para poder amar al prójimo perdonar todas al que nos ha ofendido para poder vivir una vida tranquila”, dijo el presbítero.

Mencionó que en el lavatorio Pedro se negaba a ello y el maestro lo hace en señal de muestra de amor.

“Entonces Pedro le dijo que en ese caso no solo le lavaran los pies, sino que también las manos y la cara y Jesús le dijo que el que se ha bañado no necesita bañarse de nuevo, eso quiere decir que el que se ha purificado del pecado no necesita purificarse de nuevo si no que vivir siempre cumpliendo los mandamientos de Dios pero más la del amor, que nos amenos unos a otros como él nos amó”.

La misa fue a puerta cerrada en la sede parroquial en donde las familias colocaron carteles alusivos con las leyendas sobre el Jueves Santo.— J.C.P.K.

Síguenos en Google Noticias