El mercado de Valladolid, sucio y sin visos de orden

Demandas sin respuesta

VALLADOLID.— A 15 días de que el alcalde Enrique Ayora Sosa se comprometió con locatarios del mercado a darles mayor atención, hasta el momento no se ha hecho nada, por lo que el desorden y falta de vigilancia en el centro de abasto es cada vez más notorio sin que haya indicios de solución.

Hace unos días publicamos que locatarios del mercado se reunieron con el alcalde, a quien le informaron de diversas irregularidades que se registran en el lugar, como la suciedad en el edificio, ausencia de recolección de basura de los alrededores y de la inconformidad de varios de ellos contra Socorro Peraza, empleada del departamento de Espacios Públicos y Mercados.

El primer edil ofreció entonces darle solución a todos los problemas planteados.

Sin embargo luego de más de 15 días, hasta el momento no se ve ningún movimiento, ni obra que se lleve al cabo, ante la inconformidad de los oferentes.

Javier Fernández Arzápalo, ex presidente de la Unión de Abastecedores del mercado, expresó que al menos él no ha visto que se lleve al cabo algún proyecto en el mercado, de modo que en lugar de resolverse los problemas, él considera que se están complicando por la falta de orden y vigilancia.

El ex líder recordó que hace unos días un grupo de locatarias del área de frutas y verduras le pidieron apoyo para que las oriente sobre lo que deben hacer ante un problema al que se enfrentan: le plantearon que proveedores, luego de dejarles productos por las mañanas, se instalan en alguna parte de la periferia del centro de abasto y ofrecen lo mismo al menudeo y más barato.

Fernández recordó que este problema se le planteó desde hace tiempo a las autoridades, pero siguen otorgando permisos a los vendedores ambulantes, o en su defecto no aplican la ley para evitarlo y la actividad desleal se sigue fomentando.

Otro de los problemas detectados es la existencia de un gran número de carnicerías en la periferia de la ciudad, y según tiene entendido, varios de ellos no usan el rastro, por lo tanto su matanza de cerdos puede ser clandestina, además que no cuenta con ningún sello de control sanitario.

La gente que vive en las colonias y compra esa carne no sabe si se llevó un control sanitario o no, pero la consume, lo que juicio del carnicero representa una irregularidad grave, y queda en evidencia que los encargados de vigilar esa actividad no cumplen con su trabajo.

Otro de los problemas que se ha notado, es que del municipio de Panabá alguien trae panzas de res para vender, pero lo hace a través de un intermediario, y no cuentan con el sello de control sanitario, por lo tanto no hay certeza de la buena calidad del producto.

Hay muchas anomalías que no se están atendiendo, ya que los funcionarios del departamento de Espacios Públicos y Mercados no han sabido hacer su trabajo, y parece que no tienen idea de la gravedad de los problemas, advirtió.— Juan Antonio Osorio