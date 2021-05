El narco llama a comerciante de Motul para extorsionarlo

MOTUL.— El comerciante Manuel Can Rosel se quejó de que siguen las extorsiones, pues un supuesto cartel de narcotráfico les llamó por teléfono para pedirle dinero a cambio de darle protección.

En Facebook publicó que el domingo 16 de mayo a las 11 de la mañana “un tipo” “me llamó desde este número que les pongo en la imagen”, se presentó como ingeniero, dijo un nombre y apellido muy raros, “con una voz tipo de la película ‘El Padrino’, me imagino para intimidar.

“Me dijo que se me envió una invitación para asistir a una reunión sobre seguridad pública en los negocios (me dijo la dirección exacta de mi negocio, y nunca recibí tal invitación), y que el motivo de su llamada era decirme que como no asistí a la reunión que era de suma importancia, que se llevó a cabo en Mérida (no me dijo en qué fecha ni en qué lugar), entonces que necesitaba hacerme unas preguntas sobre cómo está la seguridad en los comercios de Motul, pero antes me preguntó que con quién está hablando (para poder obtener el nombre e intimidar) y luego me preguntó que si tenemos muchos asaltos, robos o vandalismo en los comercios de Motul.

“Indicó que por eso era importante que yo haya asistido a dicha reunión sobre seguridad pública que se llevó a cabo en Motul a un costado del Palacio Municipal (al principio me dijo que fue en Mérida).

“Luego me dijo que el gobierno federal le dio unas ‘carpetas’ con los nombres de las empresas de Motul que podrían estar sufriendo de la delincuencia, y fue cuando mencionó que él es el representante del Cartel de Sinaloa (o algo parecido).

“Al escuchar eso le colgué inmediatamente; posteriormente me marcó 10 veces más y le rechacé sus llamadas, hasta ahora no me ha vuelto a marcar. Obviamente, ya se imaginarán en qué iba a terminar su llamada, son extorsiones o fraudes totalmente, la intimidación y el ofrecimiento de protección a nuestro negocio por altas cantidades de dinero, tengan cuidado”, dijo Can Rosel.— Megamedia