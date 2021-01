El PAN ya tiene precandidata oficial a la alcaldía de Peto

PETO.— Desde la semana pasada se sabía de su designación, pero anteanoche viernes se oficializó la postulación de la contadora Paola Yam Góngora como precandidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de este municipio.

En el Comité Municipal del PAN se reunieron anteanoche los tres aspirantes y se tomaron la foto oficial, anunciando que iban en unidad para ganar los próximos comicios.

El profesor Felipe Espinosa Brito subió un vídeo en las redes sociales en el que se dirigía a sus simpatizantes a quienes les externó el trabajo que realizó al aspirar a la candidatura. Sin embargo, no fue elegido.

También hizo un llamado a la unidad de los panistas y simpatizantes, a quienes les pidió que se unan al proyecto de Paola Yam.

Por su parte, Francisco Quiñones Solís, otro de los ahora exaspirantes y actual presidente del Comité Municipal de ese instituto político, recordó que hace unos meses inicio con sus recorridos en el municipio y platicando con las personas surgió su interés en la contienda, “para hacer un mejor lugar para todos”.

Señaló que como panista y militante, en cada comisaría y colonia ofreció que en caso de no ser favorecido, con total madurez, y siendo coherente a sus ideales, haría un llamado a la unidad en Acción Nacional.

Indicó que pese a no lograr la candidatura, su caminar no ha terminado, pues aseguró que apenas fue el inicio y seguirá cerca de todos, “porque siempre he estado en contra de quienes desaparecen después de tiempos electorales”.

Ayer por la mañana Paola Yam subió un mensaje a través de Facebook, en el cual aseguró que vienen tiempos mejores e indicó que, más allá de un proyecto personal, está consiente de la importancia de trabajar en equipo por el municipio.

“Peto merece tener un mejor presente y futuro, por eso vamos unidos, en equipo y con la misma visión”, puntualizó.— M.A.M.G.