El PRI quiere recuperar Umán en 2021 y el gobierno en 2024

El nuevo comité municipal ofrece escuchar a todos

UMÁN.— En rueda de prensa se realizó la presentación oficial del nuevo Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de este municipio, en donde la nueva encomienda de dirigir a ese instituto estará a cargo de Guadalupe de Jesús Mena Mex, que es la nueva presidenta, quien llamó a la unidad para recuperar la presidencia municipal.

En un local particular y con la presencia del presidente estatal priista, Francisco Torres Rivas, así como la asistencia de las representantes de las seccionales, se realizó la presentación oficial de los nuevos integrantes del Comité Municipal del PRI, a la presidenta Guadalupe Mena; secretario general, Juan Carlos Chan Sansores; secretario de organización, Juan Ortiz May; secretario de acción electoral, Víctor Camaal Martínez; secretaria de gestión social, Yaritza Paredes Quijano; secretaria de acción indígena Carlos Chap Rodríguez; de operación política, Romel Solís Peraza; en comunicación y redes sociales, Emmanuel García Fajardo, y en acción juvenil y deportes, Rey David Cauich Perera.

“Desde el primer momento creyeron y se comprometieron a trabajar unidos para ganar, los desafíos son grandes pero en equipo lo podemos conseguir; así que no crean cuando nos digan que no podemos ganar ya que en nuestro partido hay gente honesta que quiere lo mejor para Umán, díganle a todos que en el nuevo comité sus voces serán escuchadas porque no estamos derrotados, que seguimos en pie para recuperar en el 2021 la presidencia municipal, por lo que nos esforzaremos para lograr un frente unido y recuperar lo que perdimos en el 2018, comentó la presidenta Guadalupe Mena.

“Es un gusto estar de nuevo en Umán, viendo el entusiasmo y las ganas de trabajar, porque el PRI está en ustedes que tienen bien puesta la camiseta para abanderarlo; hemos estado renovando los comités municipales y consejos políticos de los 106 municipios, por lo que a pesar de la crisis y la pandemia tenemos un PRI activo y cercano a la militancia, por lo que vamos a ganar Umán y la mayoría del congreso en el 2021, y la gubernatura en el 2024, expresó Torres Rivas.— Carolina Uc Quintal