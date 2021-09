El puerto espera hoy

El clima sería propicio para gozar de la playa

Comunidades

PROGRESO.— En el último sábado de mes, ayer hubo buena afluencia de paseantes que comenzaron a arribar desde muy temprano, desde las 7 horas se vieron a los grupos de visitantes llegar a la playa, muchos trajeron sillas, sombrillas, neveras para pasar el día.

El buen clima que predominó todo el día, con cielo despejado, mar en calma y el calor fue el atractivo para que decenas de paseantes arriben al puerto. Grupos de visitantes entraron a restaurantes del malecón, así como pescaderías.

Las tiendas de conveniencia y expendios de cerveza registraron constante clientela durante todo el día, además de las bebidas alcohólicas compraron botanas, hielo y refrescos.

En la playa los vendedores de sombreros e inflables tuvieron buena venta.

Para hoy domingo se espera una situación similar debido a que no hay pronóstico de lluvia.

En relación con la pesca de pulpo, por los efectos del primer frente frío que ocasionó mar de fondo y hay calma que no es propicia para la pesca, se encuentra paralizada la flota ribereña y suspendida la captura de pulpo, sería hasta el lunes que se reanude la pesca, según comentaron los ribereños.

“Hay una calma chicha, que no permite el gareteo de los alijos y de las lanchas, por eso no se puede pescar pulpo y para no tener pérdidas en gasolina, carnada y hielo, optamos por no salir a pescar, será hasta el lunes o martes que se reanude la pulpeada”, comentó un pescador.