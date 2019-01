El tercer domingo de fiesta en Tizimín

Un tributo a Juan Gabriel y show de Tila María Sesto

TIZIMÍN.— En el tercer domingo de actividades, Tizimín se alista para recibir a miles de visitantes que con los tizimileños podrán disfrutar de actividades en el área de la plaza de toros y en la Unidad Deportiva “Víctor Cervera Pacheco”.

En el Teatro del Pueblo, hoy a las 8 de la noche, el plato fuerte es la presentación de Tila María Sesto, y luego el Tributo a Juan Gabriel.

Aunque la presentación del comediante estaba programada anteanoche viernes, éste no llegó; sin embargo, en su Facebook transmitió un vídeo donde explica las razones de su inasistencia al tiempo que se deslindó.

También aclaró que el Ayuntamiento era ajeno a la situación.

“Yo nunca firmé contrato para el día 11 (anteayer), ya tenía un compromiso para presentarme en Mérida ese mismo día, pero quiero dejar en claro que tampoco el Ayuntamiento fue culpable de que un servidor no se presentara; en todo caso, quien falló fue el promotor que me contrató y no se dio cuenta de la fecha que le hizo llegar a los organizadores de la Feria”, dijo.

“Me llegaron informes de que el Ayuntamiento hizo un gran esfuerzo porque no solo en redes sociales hubo publicidad, sino también en otros medios. Se reconoce su interés de ofrecer buenos espectáculos y ni él ni yo somos culpables de que Tila no llegara, el promotor es el único responsable”, señaló el comediante.

Invitó a los tizimileños y visitantes a “dar vuelta a la hoja” y que asistan hoy domingo a su show, en el cual prometió realizar un espectáculo fuera de serie, “será un gran show y vamos a hacer reír al público”.

En los comentarios de Facebook, sus seguidores agradecieron el gesto de aclarar la situación y le refrendaron sus muestras de apoyo.

Por otra parte, desde temprano, el Ayuntamiento a través de la coordinación general de Deportes, realizará una carrera de ciclismo EN la ruta Tizimín-Chenkekén.

También en la Unidad Deportiva se efectuarán el VIII Torneo de Tiro con Arco y el III Torneo de Ajedrez.

Se invitó a todos los cabalgantes a participar en la Cabalgata Nacional “Reyes 2019”, a las 10 de la mañana, la cual saldrá de la comisaría de Tahcabo, en Calotmul, y atravesará brechas hasta llegar al recinto ferial.

Cabe señalar que en este evento se contará con la presencia de Toño Aldeco, quien como es tradición, filmará su programa Bridón.

Al terminar la cabalgata, se contempló el inicio de las demostraciones de la escuela de monta del Centro de Equinoterapia del Oriente, en la pista de calificación del recinto ferial y, después, el público podrá disfrutar la clínica de doma natural impartida por David Alonzo.

A las 4:30 de la tarde, en la plaza de toros Tizimín, se realizará la segunda corrida de postín, con la actuación de los matadores César Bazán, y Andrés Lagravere, “El galo”. A las 5 de la tarde, en el centro comercial, el payaso Chistorete se presentará ante chicos y grandes.

El circo Atayde ofrecerá dos funciones gratuitas a las 6:30 y 8:30 de la noche.

A las 7 de la noche se celebrará el campeonato de TeamRoping “Los Reyes 2019”, en la pista ecuestre.

En el área de comidas del recinto ferial, también se llevarán al cabo eventos musicales.