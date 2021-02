VALLADOLID.— Las medidas que se aplican por el toque de queda podrían ser utilizadas por autoridades policíacas como pretexto para extorsionar a los conductores que se les vea en la calle fuera del horario establecido, ya que no se aplican criterios que apoyen a la comunidad, advirtió el mariachi al que se le decomisó su camioneta hace 10 días y apenas el viernes se le entregó luego del pago de arrastre.

Negocio

Los afectados consideraron que el decreto podría utilizarse para hacer negocio, pues las tarifas que se cobran por arrastre son elevadas, lo que se considera una doble afectación, pues además de la multa, se paga a la grúa cuando el propio gobierno estatal puede asignar uno de esos vehículos en esta ciudad, incluso el viernes se observó a uno estacionado en los alrededores del parque.

Ayer publicamos que un mariachi protestó en el parque de Santa Lucía porque desde el pasado 28 de enero les habían decomisado su camioneta con sus instrumentos en el interior, pero durante el movimiento fueron llamados para que se les haga entrega de su vehículo y sus pertenencias.

Los músicos reconocieron que quizá cometieron una falta al circular fuera del horario establecido, pero se debe entender que ellos trabajan por la noche donde los contraten, incluso es la única fuente de ingresos de la familia Canché Canché.

Los uniformados están aplicando un criterio equivocado, pues en s caso particular están trabajando, no se les encontró en la calle de ociosos sin hacer nada, de modo que tienen que entender que mucha gente tiene determinada actividad en horas de la madrugada, de modo que no tienen motivo para multar.

Esta situación podría salirse de control s continúan con la misma actitud y las denuncias pueden arreciar, ya que se puede considerar como un negocio para ellos detener a la gente y arrastrar su vehículo hasta el corralón.

Costos

De acuerdo con información obtenida, el servicio de grúa dentro de la ciudad tiene un costo promedio de $500, puede ser menos, dependiendo de la empresa, pero con solo arrastrarlos menos de dos kilómetros dentro de la mancha urbana están cobrando unos $2,000, lo que significa un golpe al bolsillo de quienes son multados. Además en el corralón se paga por estadía, de modo que el monto puede aumentar.— J.A.O.O.