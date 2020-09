El último bolero de Progreso lucha para mantenerse

Oficio que perdura

Es un sábado soleado cuando Tomás Ojeda Sabido llega al parque de Progreso y se instala en su silla de bolero en espera de clientes.

Dos horas después sigue esperando. A veces se distrae con algún conocido que se detiene a platicar porque los clientes no aparecen.

A sus 73 años, Tomás es el último en Progreso de un oficio que se niega a desaparecer.

Apenas era un niño cuando aprendió a bolear. Nadie le enseñó. “Me sentaba y veía como lo hacía, y cuando me di cuenta ya había agarrado práctica”.

Fue tal su empeño que a los nueve años ya boleaba zapatos como un profesional. Solo estuvo tres años porque a los 13, dice, comenzó a trabajar en la Pepsi Cola, cuyas bodegas estaban donde hoy se ubica la tienda Elektra.

Su oficio pasó a segundo plano durante 34 años hasta que la empresa lo liquidó. “Tenía 47 años y no pude jubilarme, pues no alcanzaba los 60 años que era la edad de antes para jubilarse”.

De vuelta al oficio que en México ganó popularidad con la cinta de Cantinflas “El bolero de Raquel”, Tomás se instaló de nuevo en el parque principal del puerto.

Entonces ya no había tantos boleadores como cuando tenía nueve años, había seis boleadores grandes con sus sillas de madera y más de 20 niños y adolescentes boleritos. Eran tantos que, incluso, llegó a haber un sindicato en el puerto.

Eran otras épocas, recuerda. En esos años llegaban barcos noruegos y los boleros iban al muelle a bolear los zapatos de la tripulación. Las noches también eran buenas, pues estaban abiertas las cantinas “El cerrito” y “El águila”. “Había para todos, no como ahora”.

Hoy día es el único, pues los demás han fallecido. De hecho, cuando regresó al oficio después de dejar la refresquera solo quedaban tres en el parque con sus cajones de madera.

Por esos años Porfirio Trejo Zozaya, antes de ser alcalde, le ofreció uno moderno que valía alrededor de $900, pues los de madera ya eran inestables debido a que muchos niños se subían en ellas a jugar cuando los llevaban al parque.

“Luego que llegó (Trejo Zozaya a la alcaldía), a los seis meses muchos me decían: ‘listo, te lo ofreció (el cajón) y no te lo ha dado’. Yo les respondía: ‘todavía, espérate. Apenas está entrando, no vendrá primero conmigo, total, estará tres años, si después de tres años no me lo dio, me lo vienes a decir”.

Pero antes de que se cumplan los tres años, Trejo Zozaya le dijo que avisara a los otros dos boleadores que quedaban, pues ya les darían sus cajones. A la entrega asistió el gobernador Víctor Cervera Pacheco y también se dieron estufas, lavadoras y otros artículos a la gente.

“Los otros dos cuando se los dieron decían: “Gracias, don Cervera, pero yo agradecí a ‘Cuchi’ (como le dicen a Porfirio Trejo), pues fue el quien me lo ofreció; claro, saludé a don Cervera, pero como no a él le agradecí no salió mi nombre en el periódico”.

Esa silla es la que sigue usando en estos días en que la clientela se va haciendo más escasa. Algunos de sus clientes eran señores que iban a tomar café en la mañana o tarde en “El Cordobés”, pero muchos también han fallecido, y los jóvenes, dice, no están interesados. Para colmo, señala, la pandemia vino a empeorar la situación.— Iván Canul Ek

Situación/ Oficio

La pandemia de coronavirus complicó la situación para el último bolero de Progreso.

Cierre del puerto

Tomás Ojeda Sabido se quedó dos meses sin trabajo, pues no se permitía a nadie en el parque debido a la contingencia sanitaria. “Me defendía porque iba temprano al muelle a pescar, pero luego tampoco dejan. Todo cerraron, igual el malecón”.

Regreso

Cuando reabrieron el parque regresó a su lugar que ocupa de 10 de la mañana a 2 de la tarde porque después ya no hay gente y solo se pierde tiempo.

Cambio del suelo

“Cuando estaba yo chamaco había un ‘ma...’ de boleada porque no había tanto adoquín, había pura arena, pura ciénaga, puro lodo, y venían a bolear zapato. Ahora no hay boleada porque todo es adoquín y como no se ensucian los zapatos ya no vienen a bolearse”, dice. Tomás lamenta que se esté perdiendo la tradición. “Soy el único que sobrevive porque los demás ya se murieron”.