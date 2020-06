El vicario de Motul llama a hacer el bien

Transmiten misa en honor de San Juan Bautista

MOTUL.— Con una misa transmitida por Facebook se festejó al patrono de esta ciudad, San Juan Bautista.

El vicario Santiago Villa pidió en su homilía que San Juan Bautista, patrono de la parroquia y decanato, proteja e interceda por nosotros en tiempos difíciles.

Agregó que “el hombre que construye en arena con el paso del tiempo se desvanece lo que hizo, contrario cuando es roca firme”.

“Jesús exhortó a los discípulos como en los viejos tiempos de Dios, que lo hizo, que constata en la historia de la liberación del pueblo de Israel”, expresó.

Indicó que en esos tiempos daban culto con la boca, con fiestas y otras cosas paganas, pero nunca con el corazón, no velaban por las viudas y huérfanos, lo esencial que propone la alianza, no las iglesias ni signos externos.

“No se debe caer en el mismo juego que los paganos, sacrificar cosas para obtener algo, cuando el sacrificio debe ser un medio de purificación para que el hombre se presente ante Dios.

“El creyente entiende que el cimiento fuerte de la religión no son las iglesias ni su gente, sino es Dios”, apuntó. Aseveró que no son los actos externos, liturgias extensas y masivas, milagros ni exorcismos en nombre de Dios, lo que les dará la salvación, si no es vivir el evangelio, misericordia y evitar el mal.

“Jesús de nuevo es el cimiento de la religión, aclarando que no significa que los actos externos no sean buenos, para que tenga validez se debe tener una vida justa haciendo el bien como el hijo de Dios”, expresó.

“Cuando se construye en roca firme, con cimientos fuertes, no hay tragedia que pueda derrumbarlo”, concluyó.— MAURICIO CAN TEC

