O solo ellas sabían que competían por una alcaldía o de plano no son las personas más populares en su comunidad al haber obtenido solo un voto, el suyo, en las pasadas elecciones en Yucatán.

La recién efectuada justa electoral deja una lección de lo que ocurre cuando las opciones de voto se atomizan a tal grado que el financiamiento a los partidos termina siendo un mal negocio, ya que los institutos políticos ni siquiera obtienen un número de sufragios aceptable que justifique el gasto hecho en la campaña.

En una revisión puntual de los números reportados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP) hacemos una relación de los candidatos con pocos votos (10 o menos, para ser precisos), su municipio, el porcentaje de la votación obtenida y el partido al que representaron.

Fueron 65 candidatos que obtuvieron 10 votos o menos y en total hubo 773 candidatos a alcaldes.

Hubo nueve abanderados que solo recibieron a un voto, es decir, se imprimieron cientos de boletas con sus datos pero el día de la votación solo ellos tacharon su nombre.

Candidatos con pocos votos en Yucatán

10 votos

Ángel Antonio Pool Alvarado, 0.4216%, Chapab, Fuerza por México (FXM)

Nicolás Herrera Herrera, 0.3529%, Dzitás Movimiento Ciudadano (MC)

Mariceli Nicolasa Mena Chay, 0.2913%, Kinchil, Movimiento Ciudadano

Jacqueline de la Luz Belmont Ramirez, 0.5258%, Mama, Movimiento Ciudadano

Modesto Isidro Peraza Maldonado, 0.5139%, Sinanché, Redes Sociales Progresistas (RSP)

Gicelly Beatriz Braga Medrano, 0.4464%, Sucilá, Movimiento Ciudadano

Las elecciones produjeron cambios en el mapa político de Yucatán. Estos colores predominarán en el trienio 2021-2024

9 votos

Aurora Guadalupe Campos Chalé, 0.3058%, Dzemul, Partido Verde (PV)

Rosalba del Carmen Canché Cua, 1.7013%, Tetiz, Partido Encuentro Social (PES)

Rosa Carmina Castro Castillo,0.1112%, Tzucacab PES

Gloria Angelina Chalé Torres, 0.1031%, Yaxcabá, Movimiento Ciudadano

8 votos

Rita Amalia Dzib Poot, 0.4742%, Cenotillo, Partido Nueva Alianza (Panal)

Rangell Samuel Uc Vázquez,0.1442%, Chichimilá, Partido de la Revolución Democrática-Nueva Alianza (PRD-Panal)

Julia Yasmín Romero Castañeda, 0.4991%, Chocholá, Partido del Trabajo (PT)

Julio Pérez Sotelo, 0.2718%, Dzemul, FXM

Faustino Manuel López Fernández, 0.3786%, Dzilam de Bravo, FXM

Sandra Maricela Ramírez Mena, 1.0485%, Kopomá, Movimiento Ciudadano

Fernanda Ku Kantún, 0.8621%, Quintana Roo, Morena

Marquelia Vera Chable, 0.2785%, Tekantó, PV

7 votos

Martha Yeseña Echeverría Ucán, 0.3988% Cantamayec, Morena

Neysi Clotilde Mejía Contreras 0.1922%, Maní, PT

6 votos

Sergio Virgilio Anguas Medina, 0.3743%, Chocholá, FXM

Shirley Estefanía Trejo Peraza, 0.2839%, Dzilam de Bravo, Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Basto Ek, 0.2288%, Mocochá, PV

Beatriz del Socorro Uc Álvarez, 0.1634%, Seyé, Panal

Rosa María Cortés Batún, 0.4030%, Suma, FXM

Diane Georgina Carrillo Vega, 0.3517%, Telchac Puerto, PES

Mirle Guadalupe Vera Cab, 0.4648%, Yobaín, PAN

5 votos

Diana Nataly Mena Rosado, 0.1221%, Abalá, FXM

Lilia Guadalupe Hernández Pech, 0.6553, % Kopomá, PT

Zuriel de Jesús Castillo Cutz, 0.1907%, Mocochá, FXM

Elba María Jaqueline Cabrera Collí, 0.2639%, Tekal de Venegas, Movimiento Ciudadano

Fabiola Mercerdas Marin Ucán, 0.1923%, Río Lagartos, Movimiento Ciudadano

Andrea Sofía Rosado Crespo, 0.2931%, Telchac Puerto, FXM

4 votos

Manuel Arturo Mis Itzá, 0.0680%, Akil, PV

Karina Ofelia Dorantes Garrido, 0.0910%, Homún, Movimiento Ciudadano

Rolando Eulalio Xiu Cauich, 0.2103%, Mama, PES

3 votos

Luz Angélica Lavadores Anquino, 0.1419%, Dzilam de Bravo, PV

Teresa de Jesús Chab González, 0.1411%, Mayapán, Morena

Pablo Roberto Tep Couoh, 0.2015%, Suma, PRD

Luis Felipe Canto Adrián, 0.2044%, Teya, FXM

María Jesús Cat Canul, 0.1150%, Timucuy, PT

Frangel Ismael Luna Magaña, 0.4910%, Ucú, FXM

Glendy Yoseli Cocom Alcocer, 0.0906%, Tixcacalcupul, Movimiento Ciudadano

2 votos

Beatriz del Rosario Gallegos Sánchez, 0.0554%, Cacalchén, PES

Carmela Tec Poot, 0.1186%, Cenotillo, Movimiento Ciudadano

Aleja Lopez Chi, 0.1458%, Cuncunul, Movimiento Ciudadano

Yulissa Mayeli Ku Tzuc, 0.0639%, Dzan, PRD

Keila Karen Chi Martín, 0.0917%, Muxupip, Movimiento Ciudadano

Mirna Macaria Balam Ceh, 0.1060%, Samahil, PT

Serviliano Koyoc Campos, 0.1060%, Samahil, Movimiento Ciudadano

María Rafaela Canché Can, 0.1308%, Sudzal, Movimiento Ciudadano

Lleimi Guadalupe Valencia Acosta, 0.1308%, Sudzal FXM

Melissa Janet Tun May, 0.0697%, Tahmek, PV

Hilda Beatriz Chuc Chan, 0.3781%, Tetiz, PRD

Venus Atenea Pech Can, 0.3273%, Ucú, Movimiento Ciudadano

Leisy Noemí Chi Dzul, 0.1076%, Xocchel, FXM

Solo un voto

María Petronila Pacheco Cimé, 0.0422%, Chapab, PES

Areli de Jesús Campos Cruz, 0.0274%, Huhí, FXM

Reina Isabel Borges Martin, 0.0530%, Samahil, RSP

Julia Ek Yah, 0.1608%, Tahdziú, Morena

Marcial Enrique Balam Huchim, 0.1890%, Tetiz, PV

Yeny Yolanda Tuyub Uc, 0.0680%, Teya, PRD

Gloria Leticia Uicab Jiménez, 0.1637%, Ucú, PT

Ana Karen Toto Anota, 0.1637%, Ucú, RSP

Gelmi Olivia Vera Torres, 0.0775%, Yobaín, PRD

Así quedaría conformado -por género y partido político-el Congreso del Estado de Yucatán de cara a la LXIII Legislatura

Como dato adicional, aunque no está entre los candidatos que recibieron 10 votos o menos, Naomi o Jared Nahun Arjona Rosas, la candidata transgénero para alcaldesa de Progreso que abanderaba al PRD y que renunció a la contienda poco después de iniciada la campaña, obtuvo 51 votos y se ubicó en el último lugar de los 10 contendientes.

Sacalum y Yaxkukul no tenían contabilidad hasta la publicación de esta nota. Del primer municipio no se supo el motivo del por qué no se reportaron los resultados, y, del segundo, se registraron conflictos electorales que derivaron en la quema de urnas y reportes.

Solo para dar una idea, guardadas las proporciones, en la ciudad de Mérida la candidata que obtuvo el más bajo número de votos fue Nínive Lisseth Zúñiga Zetina, quien obtuvo 1,001 votos que representan el 0.3111% de la votación, y representó a Redes Sociales Progresistas.

Ni siquiera Verónica Camino Farjat, quien se enfrentó a expresiones de repudio al acudir a votar en una casilla de Francisco de Montejo, fue la más baja, pues la morenista obtuvo 72,075, y se ubicó en el tercer lugar de 10 disponibles, lo que da una idea del número de personas que estuvieron de acuerdo con la designación de la candidata, a la que no avaló ni siquiera la directiva de Morena e incluso boicoteó su campaña.

A los que solo obtuvieron su propio voto les queda la experiencia para que, en una futura postulación a un puesto de elección popular, realizar mayor labor de convencimiento, al menos en su círculo más cercano para no ser los candidatos más tristes de la jornada.