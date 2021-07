Eluden cierre de playa

Se concentran los bañistas a los dos lados del malecón

El primer domingo de julio fue de contrastes en Progreso: el kilómetro del malecón estuvo bajo vigilancia policíaca y sin gente, pero sus costados estuvieron atiborrados de bañistas.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) anunció el jueves 1 que los sábados y los domingos las playas de los malecones de Progreso se cierran a los vehículos y visitantes, ante el aumento de los indicadores de la pandemia del Covid-19.

Aclaró que la gente puede entrar solo a los restaurantes, comercios y tiendas de artesanías del malecón, que funcionan en sus horarios y aforos autorizados.

Ayer, en el malecón tradicional se vio gente que caminó el kilómetro de esa avenida; yates, motos acuáticas, veleros y lanchas paseando en el mar, y comensales en los restaurantes con vista al mar.

Algunos restaurantes del malecón tuvieron una buena afluencia de clientes durante el día; otros, regular y otros más de plano no tuvieron la suficiente clientela para sacar el gasto del día.

En contraste, dos restaurantes ubicados unos metros después del malecón, rumbo a Chicxulub Puerto, estuvieron llenos y la playa se llenó de bañistas, al igual que la parte costera de Chelem.

Fue muy notoria la diferencia de la afluencia de visitantes en Progreso.

La playa del malecón que en temporadas de vacaciones de verano alberga de 20,000 a 50,000 personas, estuvo solitaria durante el día.

Las palapas que siempre están llenas de clientes estuvieron desocupadas. En la extensa playa no se instalaron sombrillas playeras que se rentan a $350 por día ni camastros de $250.

La playa lució limpia, el mar azulado, tranquilo y libre de personas.

Sin embargo, después del inicio y del final del malecón, las playas se llenaron de gente que llegó en pareja o en familia en la jornada soleada y con calor.

Una gerente de un restaurante del malecón y un visitante, quienes vieron el contrates del malecón sin gente, y la playa que colinda con Chicxulub o Chelem atiborrados de bañistas, consideraron que se necesitan medidas inteligentes para controlar la afluencia de gente en la playa, para frenar los contagios de Covid-19 y para que los negocios turísticos no resulten severamente afectados con el cierre de la playa.

“Nos está afectando mucho este cierre”, lamentó Shanti Sosa, gerente de un restaurante del malecón.

“Llevamos mucho tiempo con temporadas bajas por el Covid, esperábamos un poco más de recuperación en esta temporada (de verano), pero nos trabaron en esta temporada fuerte.

“La gente no va a venir a Progreso, sabe que los otros puertos sí están abiertos y se van a disfrutar allí sin problemas”, indicó.

La ejecutiva reconoció que el malecón concentra mucha gente, pero si el gobierno quisiera ayudar a la reactivación turística y económica del puerto, pudo haber implementado algún control para limitar la afluencia en la playa, tal como se hace en los conciertos musicales.

“Estaría bien que manejen la sana distancia en la playa, que las palapas tengan un límite de personas, que venga un poco de gente y no nos dejen sin nada de trabajo y de ingresos”, resaltó.

“La entrada fuerte de ingresos son los servicios que se dan en las palapas de la playa, si mantuvieran espacios separados bien podrían entrar una parte de los visitantes. En esta temporada tendremos otra fuerte pérdida económica.

“Pudieron limitar la ocupación, pero no cerrar las playas, buscar un punto medio entre las autoridades para que puedan manejar el covid y para no impactar tanto a los restauranteros.

“La semana que concluyó tuvimos un poco de movimiento en los restaurantes, pero no como esperábamos.

“Sí hay movimiento en los días de la semana, pero la entrada fuerte es sábado y domingo. La gente y las familias descansan los sábados y domingos y buscan dónde pasear”, destacó.

Shanti Sosa reconoció que la gente también tiene un poco de responsabilidad en la toma de estas medidas porque no todos cumplen con los protocolos sanitarios.

En el restaurante que administra le ha tocado llamar la atención a clientes que quieren entrar sin el cubreboca o que platican sin éste, y se enojan muy feo.

“Hay personas que no lo entienden, tenemos que ver que cumplan con las normas sanitarias porque, si no, a nosotros nos sancionan y además, esa falta de cultura orilla a las autoridades a cerrar establecimientos y la playa, no acatan las reglas”, indicó.

“Los restaurantes del malecón estamos perdiendo, pero los de Chelem, Chicxulub, Chuburná, Telchac, Río Lagartos, y otros tienen gente a montones, los compañeros músicos que suelen venir a Progreso se están yendo a las playas donde va la gente”.

El restaurante que administra tuvo un 40% de clientela la semana pasada, pero ayer el porcentaje fue menor, porque no había personas en el malecón y los pocos que llegaron se dispersaron en todos los negocios.

Los turistas que llegan al puerto provienen de diferentes partes del país, son muy pocos los extranjeros que van al puerto, y una buena parte son visitantes locales.

El malecón estuvo abierto a la circulación vehicular, el acceso a la playa se delimitó con vallas metálicas y cintas plásticas, en cada 300 metros se dispuso a policías municipales para que expliquen a quienes entraron, por desconocimiento o para pasear, que estaba prohibido por cuestiones del Covid-19.

Los comercios, restaurantes, hoteles y locales de artesanías funcionaron, pero fue evidente que la movilidad humana fue muy baja en el malecón y la derrama económica también fue acorde a la afluencia de personas.— Joaquín Chan Caamal

'

De un vistazo

Pareja de visitantes

Cuauhtémoc López, su esposa y sus dos perritos se instalaron en la playa cerca de donde estaban las letras de Progreso.

Medida absurda

Sobre el cierre del malecón, Cuauhtémoc López dijo que “me parece una medida bastante absurda, no me parece que tenga mucho sentido cerrar tanta playa y permitir que la gente se amontone en otra parte. Tendrían que estar más dispersas las personas si quieren evitar los contagios. Todo mundo sabe que debe de separarse uno de otro a una distancia prudente, pero si estás en esta parte todos están en la orilla o conviviendo en los restaurantes, no le veo mucho caso que hayan cerrado el malecón.

Doble afectación

“Es molesto para los visitantes y para los restaurantes porque les quitan la oportunidad de disfrutar un rato la playa y de usar los servicios del restaurante”, agregó.

Visita de dos horas

Informó que él instaló una pequeña sombrilla de playa y llevó lo indispensable para pasar dos horas en la playa y regresar a su casa. “Me bañé sin problema, ya casi nos vamos, es una visita rápida para que cuando lleguen más personas ya tengan lugar”, señaló.

Medidas más inteligentes

“Ojalá no sea por el resto de la temporada este cierre porque está dura la situación para los negocios. Progreso es un lugar turístico y el gobierno debe implementar medidas más inteligentes para evitar las aglomeraciones en la playa. Si las palapas son las que generan más amontonamiento de personas, pues que las dispersen, que manden a la gente a otros espacios de la misma playa para que no se junte en un solo espacio”.