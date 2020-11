Emociona a la Madre Aurora que la recuerden

TIZIMÍN.— Después de 15 años, la Sociedad Civil Yucatán reconocerá el trabajo que realizó la madre Aurora del Rivero Heredia por comunidades de Tizimín, a través de la fundación Ayuda para Ayudar A.C.

La religiosa, quien actualmente radica en el pueblo Mágico Palizada, Campeche, señala que está muy contenta y emocionada de que todavía recuerden el apoyo al campo que ofreció a hombres y mujeres de comisarías tizimileñas.

Explica que apenas hace ocho días le dieron la noticia de que la Sociedad Civil Yucatán la reconocería, pero a causa de la pandemia la mención se hará este sábado 21 en el parque Juárez de Palizada a las 11:30 de la mañana.

“Me emociona la noticia, desde la primera vez que me lo dijeron se me salieron las lágrimas, no lo podía creer”, expresa.

“Pienso que a raíz de los últimos ciclones que golpearon a Tizimín se acordaron de lo que hicimos en 2005 con el huracán ‘Wilma’, pues a mucha gente de las comunidades apoyamos, trabajaron duro para salir adelante y produciendo en el campo lo que mejor saben hacer”.

La madre Aurora del Rivero indica que actualmente vive en Palizada en un rancho de la familia con su hermana Fanny, quien tiene 90 años de edad.

“Es la casa patriarcal, llena de recuerdos y amor, aquí he pasado esta pandemia escribiendo libros, uno de ellos está a punto de salir del horno, se llama Familias de Palizada de ayer y hoy, de 300 hojas, y trata de las vivencias de la familia”.

Detalla que el libro está en su segunda revisión antes de pasar a la imprenta, además, hay otro que ya concluyó que se llama “Familias del Rivero”, donde explica de cómo llegaron los Rivero a Palizada.

La religiosa recordó que en Tizimín estuvo 12 años, seis al frente del colegio Teresa de Ávila y los otros seis dedicada por completo a las comunidades de Tizimín.

Añade que desde hace cinco años radica en Campeche y solo recordar el trabajo por las comisarías mayas le llena de nostalgia pues se hizo mucho a favor de las familias con la fundación Ayuda para Ayudar.

La religiosa dijo que desde la contingencia sanitaria no ha regresado a Mérida donde los médicos se encargan de su salud y sus condiciones tampoco le permiten viajar mucho más que a Campeche pues Palizada se ubica en los límites con Tabasco, justo en la zona de ríos.

La reverenda dijo que en medio del reconocimiento que recibirá también le han dicho que le harán una entrevista por gente especializada lo que le sorprende y emociona aún más.— WENDY UCÁN CHAN