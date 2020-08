Emotiva despedida al vicario de Tizimín, va a Tekax

TIZIMÍN.— Sin abrazos, pero no por la falta de aprecio y cariño sino porque la contingencia lo impide, anteanoche el sacerdote David Tejero Vega, vicario de la parroquia de Los Tres Santos Reyes, se despidió de los tizimileños a los que guió espiritualmente durante dos años porque ahora le toca continuar su labor en el municipio de Tekax.

En la misa estuvo quien lo suplirá en la parroquia de esta ciudad, el presbítero Juan Carlos Pat Itzá, quien también oficiará una misa de bienvenida este lunes a las 7 de la noche, la cual será transmitida por la cuenta de Facebook de la parroquia.

En su homilía recordó la palabra del Señor.

“El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida’ y a él ahora le toca seguir a Jesús desde Tekax, donde cumpliendo con el llamado del Señor, con esa misión de santificar y de evangelizar”, expresó el padre.

Pat Itzá agregó que el sacerdote está llamado a imitar, amar y seguir a Jesús y todo el proceso de formación no puede darse si no existe lo anterior.

“Hay que fijarse en cada detalle de Jesús, él es el buen y gran pastor, quien nos conmueve a mirar cómo ha sido y cómo es, misericordioso con el que se ha equivocado, compasivo y lleno de ternura del enfermo y el desamparado”, indicó.

“Todos los sacerdotes estamos llamados a imitar a Jesús, especialmente en la claridad de su misión, porque él sabía que tenía que cumplir con la misión de entregar su vida y no de manera conformista, sino consciente de esa relación filial que Dios padre y él como hijo”, abundó.

Teniendo como testigo al presbítero Pedro Echeverría López, recordó que en esta parroquia le ha tocado iniciar en el ministerio, dar los primeros pasos que le han dado muchas enseñanzas. “Quiero ser un fiel servidor hasta la muerte, estar donde él esté y eso no quiere decir que ahora ya no está acá, porque está en todos lados, sacramental en el sagrario y en la eucaristía, en cada hermano y ahora me pide estar con él en una nueva misión”, señaló el vicario.

Al finalizar la misa, el sacerdote siguió desde una pantalla de televisión, el mensaje de los grupos de los sectores que ante la imposibilidad de una despedida personal, lo hicieron de manera virtual.— ISAURO CHI DÍAZ

Diario de Yucatán