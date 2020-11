Emotivo recibimiento al párroco de Tzucacab

Llega cobijado por la feligresía de Tzucacab

TZUCACAB.— Con una misa en la parroquia de San Francisco Javier, acompañado de familiares, anteanoche lunes, sacerdotes invitados y feligreses, dieron la bienvenida al nuevo párroco de la iglesia, Ricardo Alejandro Sabido Fernández.

Oficiaron la misa monseñor Pedro Mena Díaz, obispo auxiliar de Yucatán, y el presbítero Sergio Gutiérrez Torre, párroco saliente.

Asistieron otros 17 sacerdotes invitados.

En el evento se dio prioridad a los protocolos sanitarios contra el Covid-19 entre el reducido número de asistentes a la misa.

Monseñor Pedro Mena Díaz agradeció al padre Gutiérrez Torre por el tiempo que le dedicó a la comunidad parroquial de la iglesia de San Francisco Javier y destacó que el presbítero Sabido Fernández viene a continuar la labor evangelizadora desarrollada a lo largo de muchos años en Tzucacab.

“Vamos a poner en manos de Dios todas nuestras mejores intenciones para que este proyecto, que es de Dios, vaya adelante de acuerdo con su voluntad”, expresó.

Pidió también por los convalecientes, especialmente a los enfermos de coronavirus, sus familias, el personal médico que los atiende y las autoridades “que tienen que tomar las mejores decisiones para el cuidado de nuestro pueblo”.

“Nos acaban de informar que ha fallecido el señor obispo de Aguascalientes, José María de la Torre Martín —tras contagiarse de Covid-19—, vamos a ponerlo en manos de nuestras mejores intenciones en esta Eucaristía; también acordarnos de nuestros hermanos de Honduras, Nicaragua y Guatemala, quienes han sufrido los efectos de un huracán muy fuerte”, agregó en referencia al ciclón “Eta”.

Por su parte, el presbítero, Gerardo Castillo, representante del Decanato 9, le dio lectura al nombramiento de Sabido Fernández como párroco de la iglesia, y Wílberth Cocom, representante de la comunidad, le dio la bienvenida a la parroquia.

Al tomar la palabra, Sabido Fernández agradeció la bienvenida.

“Desde hace tres semanas que se anunció el cambio y ha habido muchos sentimientos en mi corazón y en mi mente; he sentido nerviosismo, temor, ante esta encomienda. Pero también me he sentido cobijado por las oraciones y el cariño de ustedes, que al enterarse (de su nombramiento) me han expresado palabras de aliento.

“Por medio de las redes sociales he sido testigo del gran cariño que le han expresado al padre Sergio por su ministerio. Eso me ha animado a venir a esta comunidad, agradezco la confianza que me han encomendado”, expresó el presbítero, quien también agradeció a su familia que lo acompañó.— Martín Chac Bacab

