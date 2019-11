Empeora un lío escolar

“Bajo amenazas”, acusan a docente de incitar plantón

CANSAHCAB.— Luego que el jueves poco más de 15 padres cerraron con candado la Secundaria Estatal 22 Víctor Manuel Martínez Herrera, turno vespertino, la Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) ahora investiga a la profesora Jazmín Torres Chulim como presunta incitadora de la protesta, según se averiguó entre dos grupos de papás.

Según unos padres, las autoridades educativas y el jurídico de la Segey les dijeron que descubrieron que Jazmín Torres pudo manipular a unos papás para que protesten contra Santos Eduardo Franco Palma, director de la escuela.

Sin embargo, otros papás dijeron que eso es mentira y los que acusan a la maestra lo hacen porque los amenazaron con expulsar a sus hijos si no se retractaban y la acusaban diciendo que ella tiene problemas personales con Franco Palma.

Ambos grupos añadieron que esperan los resultados de las investigaciones que hace el personal de la Segey sobre sus respectivas denuncias.

El jueves 21, los inconformes cerraron con candado la reja del colegio y pegaron carteles con sus quejas.

Acusaron a Franco Palma de llevar 10 u 11 años como director y no atender sus quejas sobre los maestros que hostigan a los alumnos, los salones deteriorados, los techos en mal estado y los ventiladores que se caen.

“¿Cómo puede ser posible que el director no haga nada al respecto? Cuando nos pide apoyo los hacemos sin protestar; si este es un problema escolar ¿por qué llegar a los golpes? Ustedes vieron cuando el director trató de pegarme; simplemente que el director acepte sus errores y asuma las consecuencias de sus actos; aquí ya no encaja, aquí los padres de familia ya no lo queremos”, dijo Ramón Tamayo Loría, quien indicó que su hijo fue maltratado.

Los papás mostraron un oficio que firmaron y dirigieron al gobernador Mauricio Vila Dosal para informarle las irregularidades que ocurren en el colegio.

“La infraestructura escolar está en pésimas condiciones: techos cuarteados que filtran agua y que a la larga se pueden caer, lo que representa un peligro para nuestros hijos, salones que tienen dos o tres lámparas y así toman clase los alumnos, hay cuatro intendentes y mantienen sucio el edificio. No es justo que prevalezcan estos problemas y el director no los resuelva”, dijeron los padres inconformes.

Una madre narró que a su hijo lo amenazaron con una navaja por otro compañero y a éste nunca lo castigaron.— Mauricio Can Tec/Miguel Ángel Rojas Tamayo

Rosario de quejas

que dicen: “Exigimos la destitución del director Eduardo Franco Palma”, “¿En dónde está el dinero de la cooperativa? SEP estatal intenvenga urgentemente”, “Ya basta que los maestros intimiden a los alumnos, gritándoles y aporreandoles cosas sobre el escritorio”, “Mauricio Vila (Dosal, gobernador), vivimos abuso de autoridad y bullying. Instalaciones que ponen en riesgo la vida de nuestros hijos. Ayuda”, “Exigimos entregue la cooperativa a los padres de familia, pero deje el dinero y váyase”, entre otras consignas.

Abogado de la Segey

Horas después, Mario Díaz, licenciado de la Segey, llegó y se reunió con los papás y autoridades educativas.