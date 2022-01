Empieza la fiesta a la Candelaria en Valladolid

Hoy bajan a la imagen para sus festejos

VALLADOLID.— La cancelación de la Expo Feria por segundo año consecutivo y que iniciaría el viernes 21 del presente mes, no impedirá que se realicen las actividades religiosas en honor a la Virgen de Candelaria, cuya bajada de la imagen está programada para hoy lunes por la tarde de su camarín, ubicado en la capilla que lleva el mismo nombre.

Hace unos días publicamos que el ayuntamiento decidió no llevar al cabo la Expo Feria, debido a que las condiciones de salud no son las adecuadas, ya que la pandemia no se termina, por el contrario están en aumento los contagios, de modo que no se llevará al cabo ninguna actividad profana en honor a la virgen de Candelaria.

Sin embargo el presbítero Joel Tuz Canul párroco de San Servacio, dio a conocer que las actividades en honor a la Virgen de la Candelaria darán inició hoy lunes, con la bajada de la imagen de su camarín, ubicado en el retablo principal de la capilla que lleva el mismo nombre.

Luego de la bajada está programada llevar en procesión hasta la parroquia de San Servacio, con lo que arranca oficialmente la fiesta en su honor, lo cual será a las siete de la noche.

Se informó que del 11 al 18 la imagen de la virgen realizará visitas a todas las capillas de la ciudad que pertenecen a San Servacio, y del 19 al 21 la imagen visitará la parroquia de San Bernardino de Siena.

Justamente el 21 por la tarde será regresada la imagen a la parroquia de San Servacio, en donde ese mismo día a las siete de la noche se llevará al cabo una celebración decanatal, en la que concelebrarán todos los sacerdotes del decanato 10.

De acuerdo con el programa establecido del 22 al 27, la imagen permanecerá en la parroquia de San Servacio, en donde se oficiarán misas a las siete de la mañana y las seis de la tarde. En esta última se hará el encendido de la lámpara votiva y el traslado a la capilla de Candelaria.

Del 28 de enero al 1 de febrero, iniciarán los gremios en la capilla, en donde entrarán los grupos alrededor del mediodía, pero durante el día habrá misas y rosarios ante la presencia de la imagen de la Virgen de Candelaria.

El sábado 29 de enero a las nueve de la mañana se oficiará una misa en la capilla de Candelaria para la presentación de los niños y a las cinco de la tarde de ese mismo día se llevará al cabo la caminata juvenil Mariana que empezará desde el parque del “Águila”, que llegará a la capilla, a fin de que a las siete de la noche se oficie otra misa. A las nueve de ese mismo día se organizará una vaquería en el mismo sitio.

El domingo 30 habrá misa a las siete de la mañana en San Servacio y una hora después habrá otra en la capilla de Candelaria, luego se hará una procesión y caravana, en la que la Virgen recorrerá varios puntos de la ciudad, como una manera de manifestar su alegría por estar disfrutando de su fiesta, e invitar a las familias para que participen en las celebraciones religiosas. Durante el día del mismo domingo habrá diversas celebraciones, tanto en San Servacio como en la capilla de Candelaria.

El martes 1 de febrero habrá misas y rosarios en distintos horarios; el 2 habrá misas desde las 7 de la mañana, a cada hora, a excepción de las 10 de la mañana y concluir con la de las siete de la noche, que será oficiada por el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez vega.

El jueves 3 y viernes 4 de febrero las celebraciones serán a las 7 a.m. en San Servacio, pero a las 6 y 7 p.m. será en la capilla de la candelaria.

El sábado 5 de febrero a las seis de la mañana habrá un rosario, a las 7 a.m., se oficiará una misa, y a las nueve de la mañana de ese mismo día se hará la bendición de los niños y finalmente a las siete de la noche se oficiará una misa y al final se subirá de nuevo la imagen a su camarín, con lo que concluirán las actividades religiosas en honor a la Candelaria.— Juan Antonio Osorio Osorno