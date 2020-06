Empleada del ayuntamiento de Ticul exhibida, denuncia abuso policíaco

TICUL - "No estábamos teniendo relaciones sexuales en la vía pública, nos detuvieron porque mi amigo el exjurídico tiene problemas con la Comuna", precisó N.C.S., empleada municipal detenida por la Policía Municipal a bordo de un automóvil la noche el pasado sábado con su pareja sentimental.

Como informamos, una empleada del ayuntamiento y el exasesor jurídico J.C.C.A. quedaron detenidos por presuntamente tener relaciones sexuales en la vía pública, de acuerdo con la Policía Municipal. Incluso se difundió la foto de la pareja y un vídeo.

“No tenían por qué exhibirnos”, aseguró la joven, quien por ese motivo hizo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado a la Policía Municipa, por presunto abuso policiaco.

Entrevistada en la puerta de la Fiscalía, tras interponer la denuncia, N. C. afirmó que el día de la detención esta saliendo de una fiesta en un predio del barrio de San Román.

"Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando una patrulla comenzó a seguirnos y yo le dije a J.C. que me mejor nos detuviéramos”, relató.

“Estábamos cerca de mi casa en el fraccionamiento las Tinajas cuando decidimos detenernos. Pero no nos bajamos porque esperamos que venga el hermano de él".

“Nos detuvieron y nos trasladaron a la comandancia y nos aplicaron la prueba de alcoholimetría. Nos encerraron horas. Salimos el domingo a las 8 de la mañana”.

De acuerdo a la joven todo se debió a problemas de su pareja sentimental, exasesor jurídico de la Comuna, y a que ella no ha accedido al acoso al que la somete un uniformado.

La joven dijo que el policía que“tomó la foto (de la detención) y la filtró”, “me enviaba mensajes para que salga con él, y como no acepté se vengó al tomar la foto”.

Aún no la dan de baja

Aunque en la Comuna dieron a conocer el cese de la joven empleada de la Casa de la Cultura, ella dijo que “hasta el momento” no le habían notificado su baja del Ayuntamiento.

“Le mandé mensaje al alcalde Rafael Montalvo Mata y nunca me contestó. También le mandé mensaje a mi directora, Marlene Azarcoya, y me respondió que no sabe nada”, indicó.

Al respecto, el tesorero municipal, José Guilbardo Ramírez Estrella, confirmó que la joven no ha sido despedida, pero tampoco se ha presentado a laborar y “si no regresa se cataloga abandono de trabajo”.- Sergio Iván Chi Chi