Empleados de la CFE no atienden a mayahablantes

Señalan más deficiencias

VALLADOLID.— Debido a la falta de una atención ágil en la oficina comercial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con mucha frecuencia se forman largas filas de gente que acude a pagar, pues no son atendidos en ventanilla, de modo que se ven obligados a pagar sus recibos de consumo en los únicos dos cajeros que funcionan, pero que constantemente se descomponen.

Una de las denuncias más frecuentes es que las máquinas no arrojan los cambios a los usuarios.

Ayer publicamos que un grupo de usuarios realizó una protesta en las puertas de la oficina comercial, pero no fue atendido debido a que no laboró el personal así que se entregó un escrito a un guardia de seguridad.

En el escrito se exige un trato más humano de los encargados que casi siempre le responden a la gente “pagas o te cortamos”.

En el documento, los manifestantes exponen que cuando acude un usuario maya hablante no le hacen caso porque los encargados de la oficina comercial no hablan maya, por lo que no hacen caso a las quejas constantes por los altos cobros en los recibos, por lo tanto la gente de las comunidades se queda en un estado de indefensión porque no hay nadie que les dé una explicación a sus demandas.

De la misma manera, los manifestantes expusieron que los cajeros automáticos no les arrojan el cambio de modo que les dicen que lo que retenga la máquina será de abono en su siguiente recibo, afectando seriamente la economía de los usuarios, lo cual debe corregirse lo más pronto posible.

Ayer martes se observó una larga fila de gente que acudió a pagar, varios de ellos comentaron que la falta de atención en la ventanilla deriva en las filas, soportando el calor de la mañana, pues además los cajeros son muy lentos y con mucha dificultad aceptan los billetes.

Comentaron que una persona se puede pasar alrededor de 10 minutos haciendo el pago en los cajeros debido a lo lento, de modo que si hay 10 personas en fila se puede esperar más de una hora para poder llegar a pagar.

Se pidió que el encargado de la oficina se humanice en el trato con la gente y en la medida de sus posibilidad resuelva tantas irregularidades que se han detectado en la oficina, en la atención a los usuarios.

Los manifestantes del lunes comentaron que todas las irregularidades se harán llegar vía internet a la dirección nacional de la CFE, incluso a la Secretaría de Gobernación, para que se tomen cartas en el asunto.— Juan Antonio Osorio