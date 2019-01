Empleo “pantalla” para vender droga

Ecos de la captura de decorador de fiesta en Tixkokob

TIXKOKOB.— El narcomenudista detenido anteayer lunes en la madrugada usaba “como pantalla” ser travestido y decorador de fiestas para distribuir su producto, según datos recabados.

Jorge Huchim Balam, de 31 años de edad y originario de la comisaría de Euán, fue atrapado con droga, dinero y una moto, luego que vecinos reportaron a la Policía Municipal que escucharon ruidos en su patio anteayer a las 3:30 de la madrugada.

Al llegar a la calle 14 entre 15 y 13 del Centro, los agentes vieron estacionada la moto Italika placa KYA-4-S y que de un terreno salió un sujeto de sudadera naranja y pantalón gris.

Al cuestionarlo cayó en contradicciones. En la revisión, le encontraron $5,000, teléfonos, 1.5 kilos de mariguana, bolsitas de la misma droga, una bolsita de “cristal” y dos de “crack”.

Huchim Balam, conocido como “Gloria Huchim”, se dedicaba a la decoración de salas de fiestas, lo que utilizaba para distribuir droga en el municipio.

En redes sociales, Sheila May, quien tiene familia cerca de Tixkokob y vive en Cancún, comentó el caso: “Es una pena ver cómo esta ciudad pasó de ser tranquila a una donde todos los días de la semana amanece un ejecutado. No sé si da coraje o pena el leer los comentarios tan absurdos donde dicen que ya no tendrán a quién comprarle”.

“No dejen que un estado como Yucatán, lleno de gente buena y trabajadora, se les vaya al caño por gente como esta, cuando les estén lloviendo las balas van a pedir justicia, tengan tantita conciencia”.

Lucia Estrada se preguntó quién ayudará a adornar el Palacio Municipal.

Jonatan Poot Cauich opinó sobre Huchim Balam: “Quién diría que era de esas cosas, con razón le pagó a los jurados de Euán para ganar el concurso de belleza gay”.— Megamedia