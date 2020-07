Empleos en Valladolid

Alarifes trabajan al ampliarse dos fraccionamientos

VALLADOLID.— A pesar de la pandemia de Covid-19, la generación de empleos en la industria de la construcción local mejora poco a poco, pues se amplían dos fraccionamientos en la ciudad.

No obstante, las empresas constructoras deben suspender sus labores los sábados y domingos, desde el fin de semana pasado, ya que el gobierno estatal ordenó que los negocios no esenciales no trabajen esos días, como una medida para contener los contagios de Covid-19 debido a que ya se usa la reserva de camas hospitalarias para enfermos de la pandemia.

En estos días, una empresa edifica nuevas viviendas en un terreno que adquirió detrás del fraccionamiento residencial privado Santa Lucía, donde hace algunos años se construyeron casas de una y dos plantas.

La ampliación de la unidad habitacional llega hasta la calle 48 y queda justamente enfrente del fraccionamiento Vista Alegre.

Así, el fraccionamiento Santa Lucía tendrá dos entradas: una por la calle 44 y otra por la 48.

En el predio se edificarán unas 50 viviendas de uno o dos pisos para familias que no dependen exclusivamente del crédito del Infonavit.

Además, en la colonia San Francisco, a la vera del camino que conduce a la comisaría de Yalcón, se construyen viviendas para trabajadores que cotizan en el IMSS y el Infonavit.

En este lugar se amplía el fraccionamiento de 100 casas que se construyó hace unos cinco años.

En ambos desarrollos se observa una gran cantidad de alarifes, obreros y otros trabajadores.

Buscadores de empleo

En el segundo caso incluso casi todos los días llega gente para solicitar empleo.

Todo parece indicar que se reactiva la economía de la industria de la construcción en esta ciudad.

No obstante, los mismos alarifes dijeron que solo unos cuantos son contratados.

Indicaron que otros trabajan en algún punto de Quintana Roo, pero hay muchos albañiles sin trabajo en esta ciudad, pues las obras que se hacen no son suficientes para emplear a miles de alarifes desempleados.— Juan Antonio Osorio Osorno