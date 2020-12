Empleos no se recuperan

El tren maya, la oportunidad para hacer “lo que sea”

VALLADOLID.— A pesar de la reactivación económica aún no se recuperan los empleos que se perdieron durante la pandemia, pues solo los que permanecieron en sus respectivos puestos y que fueron apoyados por los empresarios continúan laborando, al abrirse los negocios no esenciales, por lo que el desempleo continúa y la recuperación es muy lenta.

En su momento publicamos que en esta ciudad se habrían perdido alrededor de 15,000 empleos en los diferentes giros, sobre todo de los negocios no esenciales, como hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías, de abarrotes tiendas de autoservicio, refaccionarias, joyerías, zapaterías, comercios de venta de ropa, paradores turísticos, oficinas, despachos, solo por mencionar algunos.

La mayoría de estos negocios permanecieron cerrados cuando menos seis meses por la pandemia, hasta que el gobierno estatal autorizó la apertura guadual de los negocios no esenciales, como parte de una reactivación económica.

Durante esos seis meses, muchos de los empresarios, despidieron hasta a un 50% de sus empleados, dejando a otra parte, a quienes les daban algunos apoyos económicos para aguantar la crisis económica, pero la realidad fue que los despedidos se quedaron sin ningún sustento económico y su situación aún es difícil.

Muchos de los despedidos tienen deudas, como en agencias de automóviles, incluso un gran número de ellos perdieron los autos que estaban pagando, debido a que las empresas no les dieron prórrogas y los departamentos jurídicos se hicieron cargo de recoger los vehículos.

Al reactivarse la economía, de acuerdo con datos obtenidos, de los 15,000 empleos perdidos ya se habrían recuperado alrededor de 5,000, pero en realidad son los que estaban siendo apoyados por los empresarios, pero el resto aún permanece sin empleo.

El proyecto del tren maya, de alguna manera está subsanando parte del desempleo, pero a la mayoría que contrata por ahora son para hacer trabajos pesados, como cargar piedras, desmontar, es decir obreros, pero a muchos no les importa y acuden a solicitar el empleo, pues de lo que se trata es tener un poco de dinero para seguir sobrellevando esta crisis que está afectando a todos por igual.

En el sector comercial, todavía no mejora la situación, al grado que les pudiera dar oportunidad de aumentar su planta laboral, o al menos tenerlo como estaban antes de la pandemia, por lo que están trabajando con lo que tienen, ya que no les alcanzaría para pagar una nómina más abultada, por lo que el desempleo aún persiste en esta ciudad y no se ven indicios de alguna recuperación pronta.

Aunado a la situación, el fin de año no es propicio para contratar personal, debido a los aguinaldos que se pagarían, por lo que muchos podrían esperar a ver lo que les depara la situación el año que viene, pero todo dependerá de las condiciones de la pandemia.— Juan Antonio Osorio Osorno

