Empresarios pasan un difícil momento

Hay dudas ensi seguirán los pagos sin trabajo

VALLADOLID.— Aunque no se tiene registro de la cantidad de empleos que siguen en activo, los más afectados son los prestadores de servicios turísticos, sobre todo los que dependen de las comisiones y propinas, y podrían sumar más de 1,000, según manifestó Carlos Osorio Rosado, presidente de la Coparmex en esta ciudad.

Sin embargo en otros rubros, los empresarios están aguantando el desplome económico y están pagando a sus trabajadores, pero de seguir la contingencia ya no les será posible y empezarán los despidos, debido a que no hay movimiento de entrada de recursos en los negocios y no habrá nadie que lo resista.

Osorio Rosado comentó que desde que se dieron las instrucciones de cerrar sus negocios, en su caso personal que cuenta con una refaccionaria de venta de autopartes, continúa abierto, pero acortó su horario de labores. Dice que muchos de sus agremiados, siguieron pagando el sueldo de los trabajadores.

Entre los agremiados de la Coparmex, detalló, cada uno está aplicando las medidas de diferente manera: hay quienes negociaron con sus empleados darles vacaciones, otros pagarles un salario solidario; en fin, cada uno actuó según sus estrategias, pero de lo que se trató es de no despedirlos.

Del mismo modo, el dirigente empresarial advirtió que algunos empresarios quizá tengan capacidad para pagar un mes más a los trabajadores, pero la mayoría no cuenta con recursos, de modo que si no se levanta pronto la cuarentena, el sector empresarial se colapsará y la situación será mucho peor de lo que se piensa.

Llegará el momento que el pago de los sueldos sea insostenible, advirtió, por lo que espera que esto termine lo más pronto posible y poco a poco se regrese a la normalidad.

Por fortuna, según explicó, tanto patrones como empleados han hecho una sinergia de entendimiento, de tal modo que ambos salgan adelante, en cuanto todo esto del Covid-19 se termine.

En cuanto al despido de empleados en el sector comercial, insistió en que los más afectados son los del sector hotelero, restaurantero y artesanal, la mayoría de ellos vive de las comisiones y propinas, incluso de las ventas del día, pero ahora que no hay, su situación económica es mucho más grave.

Por cierto en este sentido, según se observó en un recorrido, casi todos los hoteles de la ciudad se encuentran cerrados, sin ningún tipo de operaciones.

El líder de los empresarios dijo que no tiene la cantidad de personas que se han quedado sin empleo en ese rubro, pero calculó que serían unas 1,000, que “seguro están pasando serias necesidades”.

En cuanto concluya la contingencia la recuperación económica será gradual y podría durar unos seis meses para estabilizarse de nuevo, anticipó, pues al abrir otra vez los negocios será como si estuvieran reinaugurando, pues la llegada de los clientes será lenta.

En el caso de los hoteleros, los turistas no llegarán de inmediato, seguro tardará varios meses para que empiece la recuperación económica, según dijo.— J.A.O.O.

Síguenos en Google Noticias