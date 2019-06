En 2020 tendría teatro Valladolid

Posible fin como elefante blanco a edificio colonial

VALLADOLID.— Luego de 10 años de permanecer como un elefante blanco, finalmente se ha anunciado la reanudación de la construcción del Teatro de la Ciudad, en la que el gobierno del Estado invertirá $24 millones a partir de agosto, con lo que está prevista su conclusión en enero de 2020.

El edificio elegido para la construcción del teatro, fue hace varios años sede de la escuela primaria “José María Iturralde Traconis”, que fue reubicada de lugar, durante un plan para desahogar el centro de la ciudad en horas pico.

Desde entonces se planeó que el edificio colonial será para construir un teatro, pero no habían recursos para el proyecto, por lo que el ex diputado federal Liborio Vidal Aguilar, gestionó en el Congreso de la Unión los casi $50 millones que se han invertido en el plan, pero no se pudo terminar.

Ofrecimiento

Al terminarse los recursos, la obra se detuvo, incluso el gobernó estatal anterior había dicho que lo concluiría, pero tampoco le invirtieron dinero, de modo que la obra quedó como un elefante blanco.

El teatro de la ciudad tendría capacidad para albergar, según lo planeado, a unas 800 personas cómodamente sentadas, tomando en consideración que en la zona hay un gran número de amantes de la cultura y que acudirían a la presentación de eventos en ese lugar.

En lo que respecta a la construcción, se logró remozar el exterior, incluso en la parte central se tuvo que levantar una estructura que funciona como el techo, pero en el interior casi no se ha hecho gran cosa, incluso en la parte donde estarán las butacas, aun es tierra. Tampoco se construyó el escenario, en donde se presentarían los eventos culturales.

Inversión

De acuerdo con información del gobierno estatal, que incluso el gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró el sábado pasado en su discurso ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que se invertirán $24 millones para concluir el edificio.

En los datos que mencionó ante AMLO, Vila Dosal dijo que los trabajos se reanudarían en agosto y que la obra estaría lista para enero de 2020.— Juan Antonio Osorio