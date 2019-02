En abril mejoran el malecón y la vía 80

Afectaciones por 6 meses por la obra, en Progreso

PROGRESO.— Ante 46 socios de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de este puerto, el alcalde Julián Zacarías Curi anunció anteanoche que después de las vacaciones de la Semana Santa (que irán del 13 al 28 de abril), comenzarán los trabajos para transformar el centro de la ciudad.

Precisó que se trabajará en la Casa de la Cultura, el malecón y la calle 80, desde la vía 19 o malecón (Monumento a Juan Miguel Castro, fundador del puerto) y hasta la 31 (parque principal), que sería peatonal y tendría cableado subterráneo.

Añadió que se valora trabajar igual en la 78, calle de entrada de la ciudad.

Afirmó que será una inversión histórica, nunca antes realizada: $150 millones, ejecutados de Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del Estado, así como inversión privada y municipal.

Señaló que los trabajos comenzaron con el callejón de la calle 23 entre 78 y 80.

El lunes 11, con $1.5 millones, esa vía se comenzó a transformar en un andador turístico que, se dijo, estará listo a mediados de abril.

Ayer el alcalde señaló que después del Carnaval, o mejor luego de las vacaciones de Semana Santa, se realizarán trabajos en el malecón para que estén listos para las vacaciones de verano.

Dijo que también habrá inversión privada con club de playa en el lado oriente del asta bandera.

“Antes que termine 2019, Progreso va a tener otra cara, todo eso pensando en temas de turismo, una derrama económica importante, pero aunque se está hablando de dejar bonita la ciudad, hay también un recurso para el agua potable que en 40 años nadie le metió un peso.

“También existe un recurso para que se tenga un sistema de recolección de basura digno para la ciudad y comisarías”, abundó.

Dijo que en seis meses de la administración ya sostuvo innumerables reuniones.

Pidió a los comerciantes su ayuda porque, dijo, cuando se trabaje en la calle 80, desde fines de abril, se afectará el tránsito y a los comercios, “así que hay que ser fuertes para decir que se prefieren seis meses de trabajos intensos para tener el Progreso que nos merecemos”.

Señaló que con la veda del mero, la ciudad se vuelve más vulnerable, porque no hay fuentes de empleo, así que hay que darles al puerto y las familias una oportunidad diferente, que puede ser por medio del turismo, tomando en cuenta que Progreso es la puerta de la entrada de las personas que llega para conocer el Estado, pero el turista no tiene mucho que visitar y los llevan a Mérida y zonas arqueológicas.

Informó que el gobernador Mauricio Vila Dosal trabaja en un proyecto con el cráter de Chicxulub, que se cuente la historia de los dinosaurios y que el museo del mar estaría en Chelem.

Abundó que los dueños del Centro vacacional de la CTM dialogan con inversionistas privados que quieren hacer un complejo en esa parte del playón poniente.

Dijo que el lunes sostuvo una reunión de dos horas con el gobernador para establecer las líneas de acción que vienen para Progreso, “vienen cosas muy importantes que les quiero compartir

“Una vez que se ponga la primera piedra, yo quiero que me ayuden, que me ayuden a gobernar, a llevarlos a buen rumbo, pues en los primeros seis meses de la administración lo que se ha hecho es resolver los problemas que me heredaron y quisiera dedicarme a trabajar, darle al municipio la certeza que necesitan todas las familias”, dijo.— G.T.V.