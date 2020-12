En aumento el movimiento comercial

“La gente se está confiando”, pese a la emergencia

La derrama económica en la época decembrina ya se nota en la mayoría de los negocios de Mérida, aunque no con la intensidad de otros años.

Día tras día mayor número de personas y familias rompe con el confinamiento y con excesiva confianza salen a las calles, plazas comerciales y lugares que tienen adornos especiales con motivo de la Navidad.

Esta reactivación social y económica ya se palpa en el corredor turístico del Paseo de Montejo por las noches y en muchos negocios, principalmente en algunos restaurantes, donde no se respetan cabalmente los protocolos de sana distancia ni de cupo limitado.

Esto lo comprobó el propio secretario de Salud estatal, Mauricio Sauri Vivas, una noche que llevó a su esposa a cenar en un restaurante cuyo nombre se reservó.

“Llegué con mi esposa con cubrebocas, nos sentamos y vi que en una mesa había seis personas platicando y sin cubrebocas”, contó el funcionario. “Cuando vino el mesero con la carta le hice notar que eso estaba mal y se corrigió”.

El doctor Sauri Vivas exhortó a todas las personas que respeten los protocolos sanitarios para evitar los contagios en esta fase peligrosa de las fiestas decembrinas. El gobierno del Estado quiere evitar un rebrote, dijo, y los hospitales federales y estatales a diario realizan un monitoreo para el intercambio de información sobre la atención médica en las instituciones.

“Como ya lo dijo el gobernador (Mauricio Vila Dosal): cuando se detecte algo inusual, cuando veamos un ascenso de casos tomaremos las medidas necesarias, primero está la salud de todos los yucatecos”, advirtió.

Se le preguntó al secretario sobre si está latente la posibilidad de decretar la “ley seca” de nuevo en este mes y respondió que no.

De momento la ocupación hospitalaria es estable, está en niveles bajos en sus porcentajes en el semáforo estatal epidemiológico.

Diferentes parámetros mide el comité de salud que mantiene vigilancia de la pandemia de Covid-19 en Yucatán y siempre están muy atentos de la ocupación hospitalaria como principal indicador porque el gobierno quiere dar una atención médica de calidad, refirió.

Las tiendas

Respecto al movimiento comercial en la ciudad, el gerente general de la Gran Plaza, Marco Hernández Corro, informó que en ese centro ha aumentado sustancialmente la afluencia, pero los visitantes son familias que salen a pasear, a comprar uno o dos artículos o realizar el pago de algún servicio.

Sin embargo, no se puede atribuir que es parte de las compras navideñas.

“No han pagado aguinaldos. No han empezado las compras navideñas”, consideró. “Hay movimiento, la familia está saliendo a pasear. Vemos que caminan por los pasillos y los locales de la plaza, pero generalmente están viendo precios”.

“La realidad es que el flujo en la Gran Plaza está al 50% de su capacidad por las restricciones para evitar los contagios y aquí se cumple al pie de la letra”.

De acuerdo con las restricciones de la reactivación económica y sanitaria, la Gran Plaza tiene permitido el ingreso de 7,500 personas diarias. El sábado ingresaron 7,700, se pasó en 200 personas; los otros días de mayor afluencia, que incluso rebasaron la asistencia pre pandemia que era de 15,000 personas, fueron el último sábado y domingo del programa Buen Fin. Esos días tuvieron 18,000 y 16,000 ingresos, respectivamente.

“Sí hay flujo, sí viene la gente, está viniendo a pasear la familia”, reiteró. “Sí hay compras, pero no es del dinero de los aguinaldos. Quizá la próxima semana se empiecen a ver las compras navideñas, que definitivamente no serán igual a las de años anteriores”.

El directivo también relató que esta reactivación social y económica empieza a causar problemas en algunos restaurantes y salas de cine, que es a donde acuden con mayor frecuencia las personas por la restricción de cupo y reducción de personal.

El sábado último fue con su esposa a desayunar a un restaurante de una cadena internacional y estuvo lleno a tope. Los empleados tuvieron problemas para atender a la clientela porque están al 50% de su plantilla laboral y el cupo debería estar limitado, pero hay alta demanda en los restaurantes.

“En una reunión con autoridades de salud se mencionó que estamos empezando a descuidar los protocolos, la gente se está confiando y cada vez hay mayor afluencia por la reapertura económica”, señaló. “No lo debo decir, pero la autoridad reconoció que la Gran Plaza es la única plaza comercial que mantiene los protocolos en un 100%”.

“No dejamos entrar a nadie que no use cubrebocas, que no se lave las manos antes de ingresar; Protección Civil, Guardia Nacional, Fiscalía y nuestro personal estamos cuidando que todos los locales cumplan”, señaló.

Luego calculó que en este primer fin de semana de diciembre, el 60% de las personas que visitan la Gran Plaza realiza alguna compra y el 40% restante va para pagar servicios o simplemente es para pasear. De ese 60% de compradores, el 30% estaría comprando con motivo de la Navidad.— Joaquín Chan Caamal

Afluencia Compradores

Más de la entrevista al gerente general de la Gran Plaza sobre el movimiento comercial.

Aguinaldo pendiente

“No se ven todavía las compras navideñas, o no es como se debiera ver en tiempos anteriores”, recalcó. “La mayoría está en espera de los aguinaldos, el gobierno federal no ha pagado esta prestación”.

Población de riesgo

Lo que se ve en estos días es la salida de la familia y malamente están sacando a pasear a personas de alto riesgo, como son los abuelitos y niños, y es causa del hartazgo del confinamiento”.

Cierres

La Gran Plaza todavía tiene 10 locales de comida del área de restaurantes que no abren por problemas económicos, porque sus propietarios no tienen dinero para pagar la reconexión del servicio de electricidad o porque cerraron en forma definitiva.