En Dzoncauich bloquean igual al DIF

En un parque se atiende a la gente que pide despensa

DZONCAUICH.— Al igual que el 25 de noviembre sucedió en Cenotillo, personal del Ayuntamiento negó la entrada al local del DIF Municipal a los empleados del DIF Yucatán que llegaron para hacer la encuesta socioeconómica a los vecinos que piden ingresar al programa que cada mes da una despensa a gente de la tercera edad y con discapacidad.

Cenotillo tiene como alcaldesa a Martha Leticia Núñez Polanco y Dzoncauich, a Gloria Raz Couoh, ambas emanadas del PRI.

En Cenotillo, el director del DIF, Adrián Barredo Echeverría, ordenó cerrar el edificio cuando los vecinos recriminaron que solo daban paso a personas que ya estaban en un lista y los que hacían fila ahí seguían esperando que los llamen.

Al final, el personal del DIF Yucatán hizo los cuestionarios en la calle.

En este municipio, según vecinos, ayer a las 8 a.m. adultos mayores comenzaron a llegar al DIF Municipal, cerca del Palacio, pero la directora del DIF, Ana Luisa Chan Loo, al observar que no eran los priistas que esperaba, no permitió que los promotores del DIF Yucatán entren al edificio.

Por un momento, los vecinos pensaron que la actividad se realizaría en Palacio Municipal, pero, aseguraron, la directora del DIF dijo en voz alta que la alcaldesa no había dado instrucciones y menos permiso para abrir el local.

Así que en la calle, frente al DIF, los vecinos fueron contestando la encuesta.

En menos de una hora aumentó la gente y, ante ello, los promotores del DIF Yucatán fueron al parque principal a hacer el estudio socioeconómico a la sombra de los árboles.

Los adultos mayores y gente con discapacidad hicieron fila para ser censados.

Al igual que en Cenotillo, vecinos llevaron mesa y sillas al parque para que les atiendan e inscribirse al apoyo de despensa.

Los vecinos indicaron que en este municipio no hubo agresión directa del Ayuntamiento ni agresión de policías municipales.

Solo que al final de la encuesta, dos sujetos a bordo de un vehículo azul insultaron y ofendieron a los promotores del DIF Yucatán; los mismos vecinos dijeron que son allegados de Ana Luisa Chan Loo.— José Candelario Pech Ku