En general “no creen en Trump”

“La población está horrorizada del caos fronterizo”

Jody Williams reacciona cuando se le pregunta si la mayoría de los norteamericanos piensa como el presidente Donald Trump.

“¡Claro que no, por supuesto que no es así! Quizá usted se acuerde que Trump no tuvo el voto electoral. Su contrincante, Hillary Clinton, obtuvo tres millones de votos más que él, pero fue la ridiculez del sistema, con el Colegio Electoral, lo que lo llevó al poder”, subraya.

“La población en general no le cree a Trump. Las encuestas de opinión demuestran que la mayoría de la gente no apoya el muro. La población está horrorizada al ver el caos en la frontera, a los niños separados de sus padres y que incluso los den en adopción. El problema es que ahora Trump es el presidente…”.

Jody Williams señala que al mismo tiempo que pasa esto, el rostro de Estados Unidos está cambiando y hay más latinoamericanos y musulmanes que antes. “No son nada más los blancos viejitos los que están agarrando el poder”.

Derechos coartados

Ante los próximos comicios, dice, grupos ciudadanos se aseguran que la gente que no apoya a Trump salga a votar por alguien distinto a él, promoviendo el empadronamiento entre la población negra y latina, “aunque ahora, en muchos estados, se manipula el sistema legal para quitar u obstaculizar el derecho al voto, justamente a los pobres, negros y latinos, en una combinación de factores que realmente nos asusta”.— H.C.C.