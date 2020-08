En Hunucmá doblan céntricas campanas

Último adiós al campanero de la iglesia “Don Miti”

Un reducido grupo de habitantes de Hunucmá dio ayer jueves el último adiós a Adolfo Antonio Novelo Novelo, quien fue campanero de la parroquia durante 70 años y falleció a la edad de 94 anteayer miércoles en la tarde en esa ciudad.

A las 10:30 de la mañana doblaron las campanas de la céntrica parroquia San Francisco de Asís en honor de Novelo Novelo, quien era conocido como “Don Miti” en Hunucmá.

Fueron precisamente sus alumnos quienes doblaron las campanas de la iglesia para despedirlo.

El párroco de Hunucmá, Javier Jesús Castillo Domínguez, oró ante el féretro de Novelo Novelo, trasladado a bordo de una carroza, y luego lo bendijo.

A la breve ceremonia religiosa, que se hizo a las puertas de la iglesia, que desde marzo está cerrada por la pandemia de Covid-19, asistieron unas 20 personas que usaron el tapabocas obligatorio, y algunas hasta careta para prevenir el contagio de la pandemia.

Solo cercanos familiares participaron en el cortejo fúnebre hasta el cementerio de Hunucmá, precisamente porque están prohibidas la concentración de personas por el Covid-19.

Regalo de Dios

En una entrevista que concedió al Diario en febrero de 2013, cuando tenía 83 años de edad, Novelo Novelo expresó que fue un regalo de Dios el haber sido campanero de la iglesia de Hunucmá, así como en otras de Mérida, Sacalum y otros municipios.

Relató que en 1943, cuanto tenía 13 años de edad, el ahora extinto Eulogio Chuil, entonces sacristán y campanero, le invitó por vez primera a aprender a tocar las campanas de la parroquia.

“Me invitó a subir al campanario y ahí preguntó: ‘¿Quién me va a suplir?’. Luego él mismo se respondió dirigiéndose a mí: ‘El que me va a suplir eres tú’”, narró.

“Yo le indiqué: ‘Perdóneme, pero no me comprometo todavía’, y bajé del campanario. Pero en lo que bajaba, sentí que Cristo Jesús me ablandó el corazón y entonces le dije a don Eulogio Chuil que me comprometía a aprender desinteresadamente.

“Luego, como parte de una oración, me dirigí al Señor y le dije: ‘No yo me voy a ir, tú me vas a retirar”.

Setenta años después, en 2003, Novelo Novelo, por recomendaciones de los sacerdotes de la parroquia, dejó de subir al campanario.

Como hizo su antecesor, buscó a sus sucesores: Miguel Ángel Heredia Tomé, quien tenía 14 años de edad al debutar como campanero y en 2013 era un estudiante de 23 años de edad, y Habid Gómez Quintal, quien a la edad de 16 años se hizo campanero en 2011.

“Yo ya estoy a punto de viajar y precisamente vine a darle gracias a Dios y a la Virgen de Tetiz por permitirme preparar y dejar a estos dos hermanos como sucesores”, dijo “Don Miti” aquel febrero de 2013, en plena fiesta de la “La Pobre de Dios” en la parroquia de Hunucmá.

Novelo Novelo era viudo; le sobreviven dos hijos.