En Izamal hay 8 enfermos bajo estudio en IMSS

IZAMAL.— El alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo informó ayer jueves que en el municipio ya se registraron tres casos confirmados de Covid-19, uno de los cuales falleció, y ocho sospechosos.

“Las autoridades del IMSS de nuestro municipio me informan que de los cinco casos sospechosos anunciados recientemente, dos resultaron positivo y tres negativos”, publicó el edil, a las 11 a.m., en su cuenta de Facebook.

“Igual nos brindaron la actualización del estado de Covid-19 en nuestro municipio: tenemos en total tres casos positivos, de los cuales una persona falleció en días anteriores, y ocho son casos sospechosos.

“En esta fase tres (de epidemia, que la Secretaría de Salud federal declaró el martes 21) te pedimos cumplir con las medidas sanitarias establecidas y las nuevas disposiciones anunciadas por el gobernador (Mauricio Vila Dosal)”, expresó el alcalde.

Vila Dosal anunció anteayer que desde hoy viernes, es obligatorio el uso de tapabocas en la calle, para recibir servicio de transporte y para entrar a tiendas; además los taxis pueden llevar solo dos pasajeros y los autos particulares, una persona.

Advirtió que se sancionará a quien no cumpla esas medidas de prevención de contagios de Covid-19.

En un recorrido realizado ayer en el centro de esta ciudad, se observó que los peatones y tripulantes de vehículos ya usan cubreboca.

Algunos vecinos consultados dijeron que ya están conscientes de que el tapabocas será obligatorio desde hoy.

“Ya escuchamos y vimos que será obligatorio el cubrebocas. ¡Qué bueno! De una u otra forma, esto ya será una medida en la que seguramente estaremos todo el tiempo utilizando porque el virus no se irá, se quedara para siempre”, expresó un lugareño entrevistado.

Otro indicó: “Un cubreboca que costaba pesos ahora está por las nubes (el precio), ya casi no se puede encontrar en Izamal, pero de que va a ser obligatorio usarlo, lo será; en parte, es bueno. No sabemos ahora por dónde viene el virus y hasta ahora Izamal está, por decirlo así, tranquilo”.

Sosa Lugo también pidió a los habitantes de las comisarías y cabecera municipal que se tomen en serio el confinamiento y no salgan a la calle, si no es necesario.

“Tenemos que poner todos de nuestra parte para que podamos en semanas futuras realizar las actividades cotidianas paulatinamente”, dijo.— José Candelario Pech Ku

Ser responsables

El alcalde Fermín Sosa Lugo dijo que seamos conscientes, no debemos salir a la calle ni ir a visitar a los amigos, sigamos la cuarentena en nuestros hogares.

Multa y cárcel

Reconoció que “por desgracia hay gente que no hace caso a las disposiciones” y dijo que la Policía Municipal exhortará al infractor a regresar a su casa. “Si en uno o dos avisos no hace caso, no quedará más que multarlo y castigarlo unas horas en la cárcel municipal. Enérgicamente lo digo: No pongamos en riesgo a Izamal”.