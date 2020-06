En Izamal no todos usan en la calle cubrebocas

Sin temor al virus

IZAMAL.— Pese a que en este Pueblo Mágico se han confirmado 26 casos positivos de Covid-19, la ciudadanía no cumple con las medidas de prevención en esta “nueva normalidad”.

La gente al parecer está realizando sus actividades cotidianas como antes de la contingencia sanitaria, ya que algunos no cumplen con el uso del cubrebocas.

En la entrada de los comercios se pudo observar que hay gel antibacterial y solo se permite el ingreso de una persona por familia, menos de menores de edad.

También se les toma la temperatura y solo puede entrar un número limitado de personas en el interior, a fin de evitar el riesgo de contraer el virus.

En algunos establecimientos, las señalizaciones de la sana distancia aún permanecen, en tanto que en otros se despegaron o los retiraron, pero no se cumple con el 1.5 metros de distancia, como en el interior del mercado municipal y otros lugares.

Algunos no utilizan tapabocas, por lo que no se les permite la entrada a ciertos lugares.

“Si ellos no se cuidan, nosotros estamos para cuidar a la ciudadanía”, destacó un empleado de conocido supermercado ubicado en el centro de la ciudad.

“La gente no entiende que estamos aún en una situación muy grave y sale como si nada. Creo que no tienen a nadie que perder, como padres, esposa, hijos, abuelos, pero nosotros sí tenemos a quién querer y buscamos prevenirnos, es una pena que la gente no entienda que es grave la situación y actúe como si nada”, indicó Karla Pisté.

Incluso afirmó que la Policía ni siquiera llama la atención a la gente para que se ponga su cubrebocas.

Tampoco algunos taxistas de varias rutas a municipios, así como locales, utilizan cubrebocas.— José Candelario Pech Ku