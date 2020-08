En Izamal, temen por la cercanía de las vías del Tren Maya

“Perderían” sus predios

IZAMAL.— Hasta ahora los vecinos que habitan en las orillas de la línea del tren que pasa de Mérida-Izamal-Valladolid no han recibido información sobre las disposiciones y condiciones que tendrá el proyecto turístico del Tren Maya en su paso por este Pueblo Mágico.

Los vecinos desconocen los detalles del proyecto turístico, pero indicaron que perderían su patrimonio porque se ampliarían los acotamientos por los costados a 20 metros, ya que la línea del tren está a cinco o 10 metros de las puertas de las casas.

“Si no nos muestras lo que se publicó en el Diario no nos enteramos de que se planea ese proyecto, pero muchas casas, como las de los vecinos de la otra cuadra, están a cinco metros de la línea, entonces prácticamente desaparecerán las viviendas, nadie nos ha comentado nada. No sabemos en realidad qué pasará porque ya vimos que gente con chalecos y cascos llegó hace dos semanas por la estación de tren, pero nadie nos dijo algo, solo se dicen rumores, en realidad nadie ha notificado algo. Sería muy difícil que se amplíen los acotamientos pues muchos solo tienen ese patrimonio y si se les indemniza no les alcanzará para una casa, tal vez un terreno, entonces muchos no querrán quitarse, unos dicen que se usará la vía que va a Valladolid, otros que tendrá otro trayecto”, destacó un vecino.

Algunos afirman que nadie los puede obligar a desalojar sus predios por el paso del Tren Maya, en tanto otros consideran que también habrá problemas con los campesinos porque hay predios que están fuera de la mancha urbana, en terrenos ejidales.— José Pech Ku

