En la opacidad total las universidades de AMLO

De nuevo se evidencia que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (Ubbjg), creadas y promovidas por el actual gobierno federal encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, y que cuentan con células en Yucatán en Ticul, Yaxcabá y Valladolid , no cuentan con los elementos necesarios para el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), con el cual no se puede obtener el reconocimiento ni expedirse título profesional.

En general hay una opacidad total en el funcionamiento del sistema ideado por el Ejecutivo federal.

Lo anterior se desprende de un análisis publicado por el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, hecho con datos de 30 de esos proyectos entre los que se encuentran las de Yucatán, con el propósito de “evaluar la calidad de los servicios educativos ofrecidos a través del Programa de Ubbjg, e identificar alternativas para mejorar su alcance y posible impacto”.

Células en Yucatán

De acuerdo con el sitio oficial de las Ubbjg, las células de Yucatán ofrecen, en Yaxcabá, las carreras de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable; en Valladolid, formación docente en educación básica: patrimonio histórico y cultural de México, y en Ticul, Medicina Integral y Salud Comunitaria.

En el caso de Ticul, aunque se trata de un sitio oficial de las Ubbjg, no se indica que también ofrece la preparación en Educación Física “con especialidad en béisbol”.

Componentes

El análisis de Mexicanos contra la Corrupción toma en consideración tres componentes: 1.- evaluación del diseño del programa; 2.- evaluación de implementación al mes de diciembre de 2019; y 3.- valoración del enfoque de expansión empleado.

De la célula de Valladolid se indica sobre el primer punto, del cual se precisa que las universidades deben estar mínimo a 50 km de la institución más próxima o no puede expedir títulos universitarios, que la comunidad tiene un grado de marginación alto, y funciona en la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Centro de Estudios Superiores Zací que está a 3.2 km de la institución superior más cercana.

Cero registros

A pesar de que se pretende hacerla pasar como una escuela de educación superior, el estudio indica que no se tiene registro del número de alumnos y tampoco de docentes.

Caso Ticul: grado de marginación alto, se ubica dentro de la secundaria Saturnino Gómez Sosa; la institución más cercana que tiene es el Centro de Estudios Superiores San Jorge, a una distancia de 1.2 kilómetros. Tampoco se tiene registro del número del alumnado ni del cuerpo docente.

La excepción, pero…

Unidad Yaxcabá: grado de marginación alto, funciona en la Biblioteca Municipal dos días a la semana y el Centro de Desarrollo Educativo tres días a la semana, está a 59.4 kilómetros de Universidad Tecnológica del Mayab, así que al no cumplir el requisito de la cercanía con el plantel superior no tiene esta aprobación y no puede expedir títulos universitarios.

No obstante, es el único lugar en Yucatán del que se tienen datos respecto al alumnado, que son 17 y reciben atención de cuatro docentes.

Deficiencias

En sus conclusiones, el estudio de Mexicanos contra la Corrupción dice que el programa Ubbjg presenta deficiencias sustanciales en su diseño, cumpliendo solamente con 17.5% de los elementos requeridos, y que advierte que cursar estudios en una institución educativa que no cuenta con RVOE, como es el caso de las Benito Juárez, implica la imposibilidad de obtener la Cédula Profesional respectiva, y un título profesional validado por la autoridad educativa del país.

Ninguno cumple

Además ninguno de los 30 planteles evaluados por Mexicanos Contra la Corrupción cumple con los requisitos de oferta educativa para la obtención de un RVOE de Educación Superior de acuerdo con la normatividad vigente, y que los actuales alumnos no podrán acreditar formalmente los estudios realizados a la fecha con fines de titulación oficialmente reconocida, o para la obtención de una cédula profesional.

Del mismo modo, las sedes temporales que resultan inadecuadas para prestar servicios educativos de calidad.

