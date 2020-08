Sacerdote dedica misa a jóvenes en su día nacional

TZUCACAB.— En el Día Nacional del Joven Católico, la parroquia de San Francisco Javier celebró con una misa, en la que el presbítero Sergio Gutiérrez Torre pidió poner en manos de Dios a toda la juventud del país y el municipio.

La misa se transmitió en Facebook a las 10 a.m.

“El silencio de Dios a veces nos atormenta. Cuántas veces nos hemos quejado de este silencio, en la oración parece que Dios no nos escucha porque no nos dice nada o porque vivimos en una parte de la vida espiritual que se le conoce como el desierto, donde buscamos y buscamos a Dios, y parece que no encontramos respuesta”, expresó el sacerdote.

Homilía

“Pero la cananea, la mujer se postra se pone de rodillas porque es la postura de adoración, entonces Jesús le responde que no está viendo mal el pan de los hijos para echarlo a los perros, tienes razón Señor pero también los perros se comen la migajas que caen de la mesa de los amos”, agregó.

“Esta mujer cananea nos da un a lección para este domingo porque le da la razón al Señor quien siempre la tiene; no quieras tener tú la razón cuando te presentas ante Jesús, no te quejes nunca y si te quejas acaba siempre diciendo ‘Señor que se haga siempre tu voluntad’.

“Aprendamos de la fe de esta mujer y pongámonos siempre en manos del señor Dios”, finalizó el padre.— MARTÍN CHAC BACAB

Eucaristía Detalles

El padre Sergio Gutiérrez Torre ofició una misa en el marco del Día Nacional de la Juventud.

En vivo

La ceremonia se transmitió por Facebook a las 10 de la mañana y estuvo dedicada a los jóvenes de Tzucacab y México.