En Muna dañan obras que aún no se inauguran

El parque principal de Muna es objeto de trabajos de remozamiento que incluyen la instalación de bancas nuevas de granito con el sello del Ayuntamiento que encabeza Rubén Carrillo Sosa, además de la renovación del piso del teatro al aire libre.

Las bancas apenas comenzaron a ser instaladas con sus bases el pasado fin de semana, pero los vándalos ya comenzaron a hacer de las suyas.

Obras de remozamiento en el parque principal de muna.- Foto Facebook Ayuntamiento de Muna Banca nueva que ya está rota en el parque principal de muna.- Foto Facebook Ayuntamiento de Muna

"Destruyen el esfuerzo"

En una publicación que hizo en su cuenta de Facebook y que reflejó en la fanpage del Ayuntamiento, Rubén Carrillo Sosa lamentó que otros destruyan lo que se hace con el esfuerzo del resto de la población.

El alcalde escribió en su cuenta de Facebook que “nos encontramos con una banca rota, nos da coraje porque con esfuerzo logramos las cosas para el disfrute de todos, a mi no me dañan, no dañan al presidente, dañan a todo un pueblo porque es recurso que se destruye”.

“Si yo no avanzo, nadie lo hará”

“Esta es la mejor prueba de que nunca vamos a avanzar si no se cambian mentes, pensamientos, ese mismo del ‘si yo no avanzo, nadie lo hará”.

El mensaje del primer edil finaliza con que “a la persona que sea sorprendida o reportada dañando, pintando bancas o subiéndose sobre ellas, dañando árboles, se tendrán que enfrentar a las consecuencias de sus actos. Pedimos tu colaboración y comprensión y sobre todo cuidar las bancas pues es tarea de todos cuidar nuestros espacios”.

Como las de antaño

Las bancas son similares a las que existieron hasta principios de los años noventas, que tenían rotuladas los nombres de las personas o las empresas –principalmente embotelladoras refresqueras-- que las patrocinaron, y que fueron desapareciendo una a una igual al ser destruidas por malvivientes.

El parque principal también tuvo confidentes en los cuatro puntos cardinales, a la sombra de frondosos laureles, algunos de los cuales sucumbieron por huracanes o por alguna enfermedad.

Bacheo

Para la villa, el alcalde Carrillo Sosa ha anunciado también el remozamiento o bacheo de calles para este año.

