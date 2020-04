En Oxkutzcab y Tekax impiden el paso a foráneos tras caso de Covid-19 en la región

Cierran filas por 1er caso

Autoridades de Tekax y Oxkutzcab implementaron nuevas medidas de seguridad, luego de darse a conocer el primer caso de Covid-19 en esta región del Estado.

En Tekax, el alcalde Diego Ávila Romero señaló que se reforzarán los filtros sanitarios en las entradas a esta ciudad y se restringirá el acceso a las personas foráneas.

Anunció además que, a partir de hoy martes, la recomendación es que todo aquél que salga de su casa debe portar cubrebocas.

Ante el primer caso confirmado de coronavirus, anteayer en Ticul, Ávila Romero señaló que hay que reforzar las medidas sanitarias en esta ciudad, pero sin crear psicosis.

El primer edil agregó que la primera recomendación ante esta contingencia es no salir de casa.

“Estamos tomando unas medidas prioritarias y continuamos creando conciencia; por favor, si van a salir que sea solo por lo muy necesario”, agregó.

Mayor control

Señaló que el acceso al municipio será restringido.

“Podrán acceder a esta ciudad las personas que vivan en el municipio y comisarías, proveedores de productos alimenticios y otros artículos para tiendas, mercados y supermercados, al igual que personal médico y trabajadores”, abundó.

En caso de detectarse una diligencia que no sea de primera necesidad, se le invitará a la persona a retornar a su lugar de origen.

El pasado fin de semana las autoridades cerraron varios espacio públicos de la ciudad, incluidas canchas deportivas y el parque principal, como forma de prevención ante la contingencia.

Siguiendo con estas medidas, ayer lunes se cerraron las calles 55 con 46, 50-A con 57 y 53 con 52, del primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, a partir de hoy martes toda persona que salga de casa deberá usar cubrebocas para realizar compras de productos alimenticios en los supermercados. Solo estará permitido el acceso a eso lugares a una persona por familia para evitar aglomeraciones.

Los choferes de los transportes públicos deberán portar cubrebocas y guantes, viajar sin aire acondicionado y con los cristales abajo.

Además, durante todo el recorrido no se permitirá que se suban embarazadas, menores de edad y adultos mayores, a menos que tengan una emergencia.

El ascenso y descenso de los pasajeros será de terminal a terminal. “Les pedimos por favor que permanezcan en casa y que sean respetuosos de las medidas de salud”, dijo Ávila Romero.

Más acciones

Oxkutzcab, el alcalde Raúl Romero Chel incrementó las medidas sanitarias para proteger la salud de las familias del municipio.

Anunció que a partir de anteanoche domingo solo se les da acceso a la ciudad a sus residentes.

Según explicó, la medida no aplica a los compradores de frutas y productos alimenticios, proveedores de productos de primera necesidad y trabajadores que laboren en giros prioritarios.

“En cuanto al transporte público, solo se hará de terminal a terminal, los transportistas no podrán ofrecer el servicio en las calles, con excepción de las personas que desciendan o asciendan de las unidades en el parque principal”, explicó.

“Los pasajeros deben velar por su propia salud, por lo que deben exigir que saniticen las unidades antes de abordarlas y si algún usuario tiene alguna sintomatología no podrá abordar.

“Quienes estén de paso dispondrán de un tiempo prudente para salir de Oxkutzcab, utilizando para ello la avenida 45, entrada y salida a la ciudad.

Quien no respete la disposición será sancionado por elementos de la Policía Municipal, puntualizó el presidente municipal.— Arnulfo Peraza Rodríguez / Megamedia

Primer caso

Como informamos, anteayer domingo en Ticul se vivió una tensa jornada luego que, en una videoconferencia, el alcalde Rafael Montalvo Mata confirmó un caso de Covid-19 en el municipio, el primero en el Sur del Estado.

Síntomas leves

De acuerdo con la información proporcionada por el primer edil, el paciente se encuentra estable, con síntomas leves y está aislado en su domicilio.

Acción oportuna

También dio a conocer que el paciente es atendido desde que comenzó a presentar los síntomas del virus.

Procedencia

Según fuentes confiables, el hombre retornó de Cancún y es integrante de una familia que vende piedras para muros. Montalvo Mata informó que con anterioridad recibieron casos sospechosos.

No bajar la guardia

El alcalde pidió no caer en pánico y seguir cumpliendo con las precauciones necesarias para prevenir la propagación del coronavirus.

No al cierre

El presidente municipal aseguró que no se impedirá la entrada a quien no viva en Ticul o no tenga un motivo de fuerza mayor para entrar.

